Le partage des mots de passe Netflix : tout ce que vous devez savoir

Depuis quelque temps, c’est un secret de polichinelle que Netflix cherche des moyens de mettre fin au partage des mots de passe entre utilisateurs. La société a même testé des moyens pour trouver une solution réalisable à ce problème. Aujourd’hui, après avoir attendu pendant des mois que la guillotine virtuelle tombe, Netflix a discrètement révélé des informations exactes sur la manière dont elle va réprimer le partage de mots de passe.

Si vous vous demandez si l’époque où vous pouviez vous approprier le mot de passe Netflix de votre ami est révolue, ce guide est fait pour vous. J’ai compilé tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles de partage de mot de passe et de compte de Netflix en 2023. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet.

Pourquoi Netflix met-il fin au partage des mots de passe ?

La principale raison de la suppression du partage de mot de passe sur Netflix est le manque de profit qu’il génère pour l’entreprise. Étant donné que Netflix compte sur le fait que chaque utilisateur paie essentiellement pour le service, le partage de mot de passe va à l’encontre de cette décision et fait perdre à l’entreprise de potentiels clients. C’est ce que la société a récemment déclaré dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires.

Considérant que le partage généralisé des comptes est une raison majeure qui compromet sa capacité à investir davantage dans l’entreprise, Netflix a déclaré qu’elle allait bientôt mettre en place un partage payant. Dans une déclaration officielle, Netflix a déclaré : « Plus tard au cours du premier trimestre, nous prévoyons de commencer à déployer le partage payant à plus grande échelle. Le partage de compte généralisé d’aujourd’hui (+ de 100 millions de foyers) compromet notre capacité à long terme à investir dans Netflix et à l’améliorer, ainsi qu’à développer notre activité ».

Si vous êtes un utilisateur de Netflix partageant actuellement votre mot de passe et votre compte avec un ami ou un parent, vous faites partie du groupe démographique que la société prévoit de rectifier. Puisque cela incitera probablement les utilisateurs à obtenir leur propre compte, cela se traduira par plus d’argent dans la poche de l’entreprise.

Quand le partage de mot de passe Netflix prend-il fin ?

Comme indiqué ci-dessus, le partage de mot de passe sur Netflix prendra probablement fin au premier trimestre 2023. Cela se traduit par le début du mois de mars ou d’avril. Tous les utilisateurs de Netflix ont jusqu’à cette date pour profiter du partage de leur compte avec leurs amis et devront payer pour ce délai. Les nouvelles règles mises en place par la société pour Netflix seront appliquées. Ces nouvelles règles sont actuellement testées dans certaines régions, notamment au Chili, au Pérou et dans d’autres pays.

Qu’est-ce qui change dans mon compte Netflix ?

Visuellement, les comptes Netflix resteront les mêmes et auront la même présentation de profil. Cependant, Netflix lui-même appliquera ses règles de ménage avec plus de force. L’emplacement du titulaire du compte sera utilisé comme emplacement principal pour tous les profils, comme le révèle une nouvelle page d’assistance. Dorénavant, tous les profils sous le compte se transformeront effectivement en utilisateurs qui vivent avec le membre principal.

Comme d’autres services basés sur la géolocalisation, cela impose certaines restrictions au compte. Cela inclut la fin toujours redoutée du partage des mots de passe sur Netflix. Les utilisateurs ne pourront plus partager leurs identifiants Netflix avec des personnes ne vivant pas dans le même foyer Netflix. Si des personnes essaient d’accéder au service de streaming en dehors du foyer, Netflix bloquera ces tentatives.

Étant donné que ces règles Netflix s’appliquent à tous les appareils, il sera encore plus difficile pour les utilisateurs de se connecter et de vérifier chacun de leurs appareils (téléviseurs connectés, smartphones, ordinateurs portables, etc.).

Comment Netflix définira-t-il un emplacement principal ?

Étant donné que la plupart des utilisateurs Netflix partageant un même compte sont géographiquement dispersés, il peut être difficile de définir un emplacement principal. Cependant, comme mentionnées ci-dessus, les règles de partage de mot de passe s’appliqueront au titulaire principal du compte. Par conséquent, c’est le titulaire du compte lui-même qui devra définir un emplacement principal. Netflix utilisera ensuite cet emplacement, ainsi que le réseau Wi-Fi que vous utilisez pour faire de votre compte un foyer et gérer ses profils.

Cependant, les utilisateurs de Netflix devront s’en remettre à l’application Netflix TV pour définir un emplacement principal. Oui, comme détaillés dans une page d’assistance officielle, les utilisateurs devront se connecter à Netflix depuis un téléviseur connecté à leur réseau Wi-Fi local pour définir ou mettre à jour l’emplacement principal. De plus, la société ajoute que « la définition d’un emplacement principal peut bloquer certains emplacements pour l’utilisation de votre compte ». En outre, tous les autres appareils connectés à votre réseau Wi-Fi principal seront reconnus, et vous pourrez utiliser Netflix sur eux.

Et si dans le cas, l’utilisateur ne dispose pas d’un téléviseur compatible, Netflix définira automatiquement l’emplacement principal en fonction de l’adresse IP de l’utilisateur, des identifiants des appareils et de l’activité du compte.

Comment Netflix détectera-t-il les personnes d’un même foyer ?

Comme vous pouvez déjà le dire, l’emplacement principal de l’utilisateur principal est la seule chose sur laquelle Netflix va s’appuyer. En tant que tel, il est lié à Netflix afin de détecter les personnes qui utilisent le service loin de lui.

Comme indiqué plus haut, la société utilisera des informations telles que l’adresse IP, les identifiants des appareils et l’activité du compte pour déterminer si un appareil fait partie du foyer. Une fois que vous commencez à regarder Netflix en utilisant votre appareil (connecté au même réseau Wi-Fi) dans un ménage, alors il devient digne de confiance. Les appareils qui ne font pas partie du même foyer violent les règles de partage de mot de passe Netflix et sont bloqués.

En outre, tous les utilisateurs de profils Netflix sont tenus de se connecter sur le site du titulaire principal du compte et de regarder quelque chose au moins une fois tous les 31 jours pour conserver leur statut d’appareil de confiance. Cela permet de garder tous les profils activés et tous les appareils dans la boucle. Netflix utilisera une combinaison de ces règles pour limiter le partage des mots de passe.

Puis-je partager mon compte avec des personnes extérieures à mon foyer ?

Par défaut, un compte Netflix ne peut être partagé qu’avec les membres d’un même foyer. Toutefois, si vous souhaitez vraiment ajouter un utilisateur en dehors de votre foyer, la société mettra en place une méthode payante. Dans sa FAQ, Netflix indique que les utilisateurs peuvent ajouter des membres supplémentaires à leur foyer. Toutefois, il faut être abonné à un forfait standard ou premium pour accéder à cette fonction.

Cependant, l’ajout de membres supplémentaires s’accompagne d’une charge mensuelle supplémentaire pour chaque compte que le titulaire principal du compte devra payer. Ces frais varient en fonction du pays. En outre, le compte supplémentaire ne peut être créé que dans le même pays que le compte principal. Néanmoins, si vous voulez respecter les nouvelles règles de partage de mot de passe de Netflix et continuer à partager votre compte avec votre famille, c’est la solution.

Puis-je continuer à utiliser Netflix en voyage ? Ou sera-t-il bloqué ?

Netflix promet que les utilisateurs voyageant pour de courtes périodes peuvent continuer à profiter du service de streaming. Toutefois, si vous voyagez pendant de longues périodes, votre accès peut être bloqué. Toutefois, en guise de remède, les utilisateurs peuvent demander un code d’accès temporaire, puis l’utiliser pendant 7 jours consécutifs. Si vous finissez par déménager dans un autre pays, vous pouvez même mettre à jour votre emplacement principal (depuis l’application Netflix TV). Toutefois, sachez que cette solution ne permettra probablement pas de contourner le partage de mot de passe sur Netflix.

Les profils Netflix existeront-ils toujours ?

Les profils Netflix existants resteront inchangés dans le compte principal du foyer. Cependant, ils seront désormais considérés comme des membres du foyer, et vous ne pourrez donc pas continuer à les utiliser avec des amis ou des parents comme vous le faisiez auparavant.

Est-il possible de transférer des profils Netflix vers de nouveaux comptes ?

Oui, c’est tout à fait possible. Les utilisateurs de Netflix qui partageaient auparavant un profil et qui souhaitent désormais disposer d’un compte distinct peuvent transférer leur ancien profil avec les recommandations, l’historique de visionnage et les paramètres vers un nouveau compte. Si vous êtes un utilisateur de Netflix et que vous souhaitez le faire, apprenez comment transférer votre profil Netflix vers un autre compte avant la publication des nouvelles règles.

Est-il possible de continuer à partager mes mots de passe ?

Malheureusement, non. À moins d’ajouter des membres supplémentaires à votre compte ou de leur acheter un autre compte, il n’y aura bientôt plus aucun moyen de partager des mots de passe sur Netflix. Vous pouvez toujours prendre le risque de continuer à le faire à vos risques et périls ou consulter ces meilleures alternatives à Netflix et passer à autre chose.

Limites des appareils Netflix et nouveaux prix

Si les comptes Netflix primaires sont convertis en comptes locaux, les prix de base et les limites d’appareils resteront les mêmes. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, vous devrez payer davantage si vous obtenez un compte supplémentaire pour un ami ou un membre de votre famille. Vous trouverez ci-dessous les forfaits Netflix disponibles et leurs limites d’appareils :

Essentiel avec pub Essentiel Standard Premium ✓ Regardez Netflix sur 1 appareil compatible à la fois ✓ Regardez Netflix sur 1 appareil compatible à la fois ✓ Regardez Netflix sur 2 appareils compatibles à la fois ✓ Regardez Netflix sur 4 appareils compatibles à la fois Disponibilité des films et séries limitée (en savoir plus), jeux mobiles accessibles en illimité ✓ Films, séries et jeux mobiles en illimité ✓ Films, séries et jeux mobiles en illimité ✓ Films, séries et jeux mobiles en illimité ✓ Regardez Netflix en HD ✓ Regardez Netflix en HD ✓ Regardez Netflix en Full HD ✓ Regardez Netflix en Ultra HD ✓ Séries et films sans publicité ✓ Séries et films sans publicité ✓ Séries et films sans publicité ✓ Téléchargez des titres sur 1 appareil compatible à la fois ✓ Téléchargez des titres sur 2 appareils compatibles à la fois ✓ Téléchargez des titres sur 6 appareils compatibles à la fois ✓ Audio spatial Netflix

Prenez de l’avance sur les règles de partage des mots de passe de Netflix

J’espère que vous êtes désormais parfaitement équipé pour faire face aux nouvelles règles de partage de mot de passe de Netflix. Il s’agit certainement d’une décision controversée du géant du streaming, qui pourrait nuire à l’entreprise plus qu’elle ne l’aide.