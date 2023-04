L’iPhone 15 Pro Max pourrait être équipé d’une lentille périscopique permettant un zoom optique 5-6x

La caméra est de plus en plus souvent l’un des principaux arguments de vente des smartphones haut de gamme. De nos jours, un bon appareil photo peut faire le succès ou l’échec d’un produit phare. C’est peut-être la raison pour laquelle la plupart des avancées majeures d’une année sur l’autre se situent précisément dans ce département.

Après avoir doté l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max d’un appareil photo de 48 mégapixels, Apple envisage de mettre en œuvre une autre amélioration importante, à savoir un objectif périscopique.

Selon un récent article de MacRumors, l’iPhone 15 Pro Max, alias iPhone 15 Ultra, sera doté d’un « objectif périscopique » qui permettra de « doubler le zoom optique ».

La principale raison pour laquelle l’ajout d’un objectif périscopique est si important pour les amateurs de photographie mobile est que cette technologie augmente la distance parcourue par la lumière dans le module de la caméra et, par extension, facilite l’obtention d’un zoom optique plus important.

À titre de référence, le maximum actuel de l’iPhone est fixé à 3x. MacRumors s’attend donc à ce que l’iPhone 15 Pro Max soit doté d’un zoom optique « 5-6x ». Malheureusement, il est peu probable que l’iPhone 15 Pro Max réduise la taille de la bosse de la caméra (très) proéminente. Au contraire, la tendance à la hausse pourrait se poursuivre, car la plupart des fuites affirment que la taille du module de caméra augmentera à nouveau.

Un best-of

L’objectif périscopique distinguera l’iPhone 15 Pro Max non seulement de l’iPhone 15 classique et de l’iPhone 15 Plus, mais aussi de son petit frère, l’iPhone 15 Pro. Cela pourrait signifier qu’Apple poursuit lentement mais sûrement ses efforts pour différencier davantage le Pro et le Pro Max et transformer ce dernier en iPhone Ultra.

Alors que cette année, nous attendons plus un iPhone 15 Ultra, la plupart des rumeurs indiquent que le périscope restera exclusivement sur l’iPhone haut de gamme de 6,7 pouces, du moins dans un avenir prévisible. En bref, un iPhone 16 Ultra axé sur la caméra pourrait bien être dans les cartons.