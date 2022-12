Netflix s’engage à mettre fin au partage gratuit des mots de passe en 2023

Netflix a également pris des mesures pour augmenter le nombre de ses abonnés en introduisant une offre moins chère. Le service géant a commencé à déployer son plan Essentiel avec pub à 5,99 euros par mois. Cette formule offre un abonnement plus abordable tout en permettant d’accéder à la plupart de ses films et émissions.

Toutefois, le média note dans son article que le géant du streaming a mis en veilleuse le traitement du partage de mots de passe pendant cette période. Selon les sources du Wall Street Journal, Netflix estimait que le fait de s’attaquer à ce problème risquait d’aliéner certains utilisateurs. Mais cette fois, le géant du streaming est aux prises avec un ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés ces jours-ci. Et l’une des solutions des grands patrons de Netflix pour surmonter ce ralentissement est de commencer à sévir contre le partage des mots de passe entre ses utilisateurs. Pour être plus précis, le co-PDG du diffuseur, Reed Hastings, a annoncé précédemment qu’ils travaillaient à résoudre le problème du partage des mots de passe après l’avoir mis en attente pendant un certain temps.

La répression du partage de mot de passe sur Netflix est sur le point de commencer au début de l’année prochaine , ou en 2023, pour être plus exact, révèle un nouveau rapport. Les dirigeants du géant du streaming ont déjà annoncé qu’ils cherchaient à résoudre le problème du partage des mots de passe sur le service. Cependant, on ne sait pas quand la répression commencera — jusqu’à présent.