Voici le Huawei Band 8 avec son écran AMOLED de 1,47 pouces et une grosse autonomie

Le Huawei Band 8 est disponible dans les coloris Emerald Green, Vibrant Orange, Magic Night Black et Sakura Powder, au prix de 269 yuans (environ 35 euros) pour l’édition standard , l’édition NFC coûte 309 yuans (environ 41 euros) et la version Vitality Orange coûte 319 yuans (environ 43 euros).

En outre, Huawei a ajouté au bracelet un mécanisme innovant de déverrouillage rapide par pression afin d’en améliorer l’utilisation . Le Band 8 dispose désormais d’une autonomie de 14 jours, se charge 30 % plus rapidement et peut être rechargé complètement en 45 minutes.