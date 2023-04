Adobe Firefly for Video : l’IA au service de l’audio, la vidéo et des effets pour améliorer la production

Une nouvelle ère a émergé dans le monde, centrée sur tout ce qui touche à l’IA, et Adobe s’est également joint à ce développement avec sa dernière IA générative pour l’édition vidéo et audio avec l’IA Firefly. Cette nouvelle fonctionnalité, Firefly for Video, aidera les utilisateurs à combler les lacunes, à ajouter des effets sonores et vidéo, et bien plus encore, afin d’améliorer un projet grâce à sa technologie propriétaire.

Adobe a précédemment lancé l’IA Firefly pour la génération de texte à partir d’images, en mettant l’accent sur un développement éthique centré sur ce que l’entreprise a à sa disposition dans sa bibliothèque.

« À partir de cette année, nous commencerons à introduire de nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour la vidéo, l’audio, l’animation et la conception de graphiques animés », explique Adobe. L’intégration de Firefly for Video sera bientôt disponible et fera l’objet d’une phase de test bêta au cours de laquelle les utilisateurs pourront faire part de leurs commentaires sur le canal Discord de l’entreprise.

Ces fonctionnalités seront disponibles dans Premiere Pro et After Effects, afin d’ajouter de la musique et des effets sonores avancés, des améliorations de texte : couleurs, polices, graphiques, logos et autres, des assistants créatifs et des co-pilotes, ainsi qu’une analyse IA du scénario pour fournir des story-boards et suggérer des plans B-roll.

Il peut également modifier l’ambiance générale ou le climat de la vidéo, grâce à la génération de texte qui améliore le clip.

L’IA générative apporte du contenu pour répondre à vos besoins

Bien que Firefly for Video d’Adobe ne permette pas exactement de retrouver les plans manquants et de créer des clips à partir de la génération de texte, il vise à accélérer la préproduction, la production proprement dite et le développement de la postproduction d’un projet. Ce nouvel objectif d’Adobe vise à vous aider à produire du contenu, un contenu qui serait axé sur la satisfaction des besoins des entreprises ou des responsabilités.

Adobe est l’une des multinationales du logiciel les plus emblématiques. Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur, elle cherche à développer des programmes pour aider à créer du contenu pour le monde entier. Dans son effort le plus récent, l’entreprise met l’IA sous les feux des projecteurs, avec l’IA Firefly annoncée par l’entreprise en mars 2023, disponible en version bêta. Toutefois, avant que Firefly n’apparaisse au grand public, ses nombreux outils d’édition et de création de contenu étaient déjà dotés de l’IA pour aider les utilisateurs à obtenir de meilleurs résultats qu’auparavant. Au lieu de tout faire manuellement, Adobe propose un système d’IA pour les aider dans leurs projets et leurs développements, permettant aux éditeurs de bénéficier de l’assistance de sa technologie qui est déjà ressentie, mais pas explicitement vue.

Adobe change les choses maintenant, avec Firefly qui prendra bientôt en charge la plupart des processus dans le logiciel de l’entreprise pour aider à accélérer les choses, à combler les lacunes et à améliorer les résultats grâce à l’IA générative.

Firefly for Video n’est que le début de l’intégration de l’IA dans les systèmes, en exploitant la puissance de l’IA pour que les utilisateurs puissent améliorer sans effort leurs projets avec des effets vidéo et sonores, en économisant du temps et des efforts tout en augmentant la qualité globale de leur contenu.