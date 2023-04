Sega achète officiellement le développeur d’Angry Birds, Rovio, pour 775 millions de dollars

by

À la fin de la semaine dernière, des rumeurs sont apparues selon lesquelles le géant japonais des jeux Sega envisageait d’acquérir Rovio, le studio à l’origine du succès mobile « Angry Birds ». En ce début de semaine, Sega et Rovio ont officiellement confirmé l’accord. Sega a annoncé l’acquisition de l’ensemble des actifs de Rovio au prix de 9,25 euros par action, pour une transaction évaluée à 706 millions d’euros, soit environ 775 millions de dollars sur la base des taux de conversion actuels. L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre 2023, après la levée de « certaines conditions habituelles », y compris les formalités antitrust et les formalités réglementaires locales.

Avec l’acquisition de Rovio, qui compte plus de 5 milliards de téléchargements grâce à la série de jeux « Angry Birds », Sega tente également de faire des incursions sur le marché des jeux mobiles. La société japonaise affirme qu’elle tirera parti du « savoir-faire de Rovio en matière d’exploitation de jeux mobiles en direct pour proposer les titres actuels et nouveaux de SEGA sur le marché mondial des jeux mobiles ».

Inversement, Sega vise à pousser les produits les plus populaires de Rovio au-delà des limites de l’écosystème des jeux mobiles. Les deux sociétés ont l’intention de s’aventurer plus loin dans le segment du divertissement avec davantage d’adaptations à l’écran et de produits dérivés.

L’accord entre Sega et Rovio, conclu entièrement en numéraire, marque une nouvelle acquisition majeure dans le domaine des jeux, avec une base de fans enthousiaste et des opportunités intéressantes dans le segment du divertissement. Le jeu Sonic de Sega est déjà un phénomène.

Après avoir conquis une solide base de fans grâce à des contenus animés destinés aux enfants, la société japonaise a également contribué au développement de deux films de la série « Sonic the Hedgehog » qui ont fait sensation au box-office, tandis qu’un troisième est en préparation et qu’une série dérivée basée sur le personnage de Knuckles, à la tête brûlée, est également prévue. La division animation de Rovio, quant à elle, a déjà sorti deux films Angry Birds et plusieurs séries animées de la même franchise.

Le combat de géants

Les deux marques sont des géants à leur manière, mais il ne s’agit pas, loin s’en faut, de l’accord adjacent le plus important conclu récemment dans le domaine du jeu. Sony a acquis Bungie, le créateur de Halo et Destiny, pour environ 3,6 milliards de dollars, et Take-Two a déboursé plus de 12 milliards de dollars pour acheter Zynga, le créateur de la série de jeux FarmVille.

Microsoft a déboursé plus de 75 milliards de dollars pour acquérir Activision Blizzard l’année dernière, mais cette opération s’est heurtée à des problèmes de réglementation. Il est à noter que Microsoft et Sony s’affrontent au sujet de cette transaction tout en essayant de tirer profit du potentiel de contenu de divertissement, comme les films et les séries télévisées, des droits de propriété intellectuelle qu’ils contrôlent à présent à la suite de leurs acquisitions respectives.