Windows 11 va savoir quand vous êtes près de votre ordinateur

Le nouvel outil de confidentialité est accessible en accédant à Paramètres > Confidentialité et sécurité > Détection de présence sur les appareils compatibles. Toutefois, la dernière mise à jour de Windows 11 contenant la détection de présence est destinée aux testeurs et peut ne pas convenir ou être disponible pour le grand public.

Microsoft insiste sur le fait qu’elle ne collecte aucune image ou métadonnée sur les utilisateurs, et que tout le traitement est effectué sur le matériel local de l’appareil pour garantir la confidentialité . La société note également que la détection de présence peut avoir un impact significatif sur la sécurité, la réactivité et les performances.

« Détection de présence » est actuellement disponible dans la build 22624.1610 de Windows 11 destinée aux membres du programme Insider et permet aux utilisateurs de déterminer quelles applications et quels services peuvent accéder à leurs données de présence. Selon la documentation API de Microsoft, la détection de présence « représente un capteur qui détecte si un utilisateur est présent, absent ou n’interagit pas avec l’appareil », rapporte Bleeping Computer.