Le OPPO Find N2 Flip se dote d’un widget pour l’écran de couverture de Spotify

OPPO a commencé le déploiement mondial d’une mise à jour logicielle majeure pour son premier smartphone à clapet, le Find N2 Flip, en ajoutant des fonctionnalités améliorées à son écran de couverture. La mise à jour enrichit l’expérience de l’utilisateur pour les applications de messagerie Spotify, WhatsApp, Messenger, Messages by Google, Telegram et LINE.

Nouveau widget Spotify

OPPO et Spotify ont collaboré pour développer un nouveau widget Spotify exclusivement pour le Find N2 Flip, tirant parti du grand écran de couverture du smartphone à clapet.

Grâce à ce widget, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la lecture, accéder à des suggestions de contenu et interagir avec le bouton « cœur », le tout sans avoir à ouvrir leur appareil.

Fonction de réponse rapide de la parole au texte

En outre, le Find N2 Flip est désormais doté d’une fonction de réponse rapide de la parole au texte qui peut être utilisée sur l’écran de couverture lorsque les utilisateurs reçoivent des messages. Cette fonction est prise en charge par des applications de messagerie populaires telles que WhatsApp, Messenger, Messages by Google, Telegram et LINE, ainsi que par plusieurs langues, notamment l’anglais, le gujarati, le kannada, le marathi, le malayalam, le punjabi et le tamoul.

La fonction de synthèse vocale sera mise à jour automatiquement, et les utilisateurs peuvent également ajouter manuellement le widget Spotify dans les paramètres des widgets de l’écran, sous « Pocket Player », pour une expérience plus personnalisée.

Cette mise à jour marque la première mise à jour majeure du Find N2 Flip depuis son lancement mondial en février 2023 et reflète l’engagement d’OPPO à améliorer continuellement l’appareil.

Disponibilité

Ces fonctionnalités sont disponibles avec la mise à jour ColorOS A.24 pour le OPPO Find N2 Flip qui a déjà commencé à être diffusée à partir de la mi-avril.

Peter Dohyung Lee, responsable de la ligne de produits phares chez OPPO, a déclaré à propos de cette annonce :