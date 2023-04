Votre bio Instagram peut désormais comporter jusqu’à 5 liens

Les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais ajouter jusqu’à cinq liens à la biographie de leur profil. Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée dans un bref message sur le canal de diffusion de Mark Zuckerberg, une fonctionnalité relativement nouvelle qui permet aux créateurs d’envoyer des messages à l’ensemble de leur communauté. Mark Zuckerberg a déclaré que la prise en charge de plusieurs liens dans la biographie était « probablement l’une des fonctionnalités les plus demandées ».

Comment cela fonctionne-t-il ? La possibilité d’ajouter plusieurs liens à un profil est disponible pour tous les comptes, y compris les comptes professionnels et les comptes de créateurs. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent passer par les options Modifier le profil, Liens et Ajouter un lien externe, puis disposer les liens dans l’ordre souhaité.

Cette fonctionnalité dirige les abonnés vers divers contenus (par exemple, des entreprises en ligne, des marques promues, des causes soutenues, des profils sur des plateformes sociales concurrentes), a précisé Instagram.

Lors des premiers tests, je n’ai rencontré aucun problème pour créer des liens vers des plateformes concurrentes comme TikTok ou YouTube. Instagram offre également aux utilisateurs la possibilité de lier leurs profils Facebook à l’aide d’une option de lien dédiée, qui affiche une icône Facebook arrondie d’aspect professionnel et un texte d’accompagnement. Toutefois, les liens externes ne comportent pas de personnalisation particulière, comme de petites icônes.

Les liens ne s’ouvrent pas dans une fenêtre de navigateur distincte, mais dans l’application Instagram elle-même. Les utilisateurs qui souhaitent basculer vers leur navigateur intégré, comme Safari ou Chrome, doivent appuyer sur le menu à trois points en haut de la page et sélectionner Ouvrir dans le navigateur du système.

Concurrence avec des outils tiers

L’émergence de Linktree, Beacons et d’autres fournisseurs de solutions de « liens dans la bio » peut être attribuée aux restrictions de plateforme sur Instagram et d’autres réseaux qui ont longtemps empêché les utilisateurs d’ajouter de multiples liens vers des sites externes, craignant la perte potentielle d’engagement de l’utilisateur. En permettant un accès élargi aux liens, Instagram pourrait potentiellement attirer les créateurs vers sa plateforme.

Instagram n’est pas la seule plateforme à faire ce choix ; TikTok n’autorise actuellement les liens cliquables dans les bios que pour les comptes professionnels, ce qui complique la tâche des utilisateurs lambdas et des créateurs qui souhaitent diriger leurs abonnés vers d’autres sites Web. La décision d’Instagram de répondre enfin à la demande d’un meilleur accès aux liens de la biographie est peut-être une réponse aux critiques concernant les limitations plus strictes de TikTok.

La nouvelle fonctionnalité offre aux annonceurs et aux marques la possibilité d’augmenter le trafic vers leurs sites Web, leurs boutiques de commerce électronique et d’autres plateformes en ligne. Avec la possibilité d’ajouter plusieurs liens, les entreprises peuvent promouvoir plus efficacement leur marque, leurs produits et leurs services auprès de clients potentiels, et peuvent potentiellement augmenter l’engagement et les conversions.