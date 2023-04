Le design et les caractéristiques du Xiaomi 13 Ultra dévoilés avant son lancement

Xiaomi a enfin révélé officiellement le design du Xiaomi 13 Ultra, avant son lancement dans le courant de la semaine. Il montre un dos en cuir, un cadre métallique qui s’étend jusqu’à l’arrière et un grand module d’appareil photo avec quatre caméras.

Xiaomi précise que le smartphone est doté d’un revêtement en nanotechnologie de seconde génération et qu’il est étanche à la poussière et à l’eau selon la norme IP68. Xiaomi a également montré le smartphone en blanc, en plus du vert.

Le smartphone sera équipé d’un objectif Summicron conçu conjointement par Xiaomi et Leica. Le smartphone sera équipé d’un capteur IMX989 de 1 pouce avec ouverture variable f/1.9 et f/4.0, de capteurs IMX858 ultra-large, téléobjectif et super-téléobjectif.

Your creative freedom starts now with Leica optics across all focal lengths on #Xiaomi13Ultra! #AShotAbove pic.twitter.com/ykAqNeMrqV —Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023

Il prendra en charge la mise au point par tous les pixels, la technologie DOL-HDR et la réduction du bruit LN2. Vous pouvez double-cliquer pour capturer des images en 0,8 seconde, a déclaré la société.

La technologie de dissipation thermique de la pompe de refroidissement à anneau développée par l’entreprise a une capacité de dissipation de la chaleur de 300 % par rapport à la dissipation thermique traditionnelle VC. Même avec une prise de vue continue en 4 k à 60 images par seconde, il n’y a pas de perte d’images, a déclaré Xiaomi.

Le smartphone est équipé de la puce de charge Surge P2 et de la puce de gestion de l’énergie Xiaomi Surge G1, d’un groupe d’antennes à double aile développé par Xiaomi, ce qui permet d’augmenter le signal à pleine fréquence de 58 %.