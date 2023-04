Plusieurs rumeurs et fuites font état de quelques changements de design pour les modèles iPhone 15 Pro, mais il y a une chose que le géant technologique de Cupertino pourrait avoir abandonnée : les boutons en acier massif pour un design sans bouton. Cela dit, nous pourrions voir un changement intéressant et non, ce n’est pas le port USB-C.

Ming-Chi Kuo a déjà établi qu’Apple n’adopterait pas la conception à semi-conducteurs pour les boutons d’alimentation et de volume sur l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max. Cela est dû à des problèmes techniques auxquels Apple est confronté. Cela signifie qu’elle s’en tiendra à la conception des boutons physiques de l’iPhone 14 Pro, s’épargnant ainsi quelques tracas.

Mais ce qui pourrait changer, outre le remplacement du port Lightning (par le port USB Type-C), c’est un nouveau bouton de mise en sourdine. Il est suggéré que l’iPhone 15 Pro fasse une croix sur le curseur d’alerte et opte pour un véritable bouton, qui pourrait s’appeler le bouton « Action ». Ce nom provient d’ailleurs du bouton de l’Apple Watch Ultra.

En plus de la simple mise en sourdine du smartphone, il est possible de modifier sa fonctionnalité pour contacter Siri, lancer certaines applications, etc. Il s’agirait d’un ajout intéressant et pratique si cela se produit réellement.

Il a été révélé que la raison pour laquelle de tels changements de conception sont possibles est que l’iPhone 15 Pro est en phase de test de validation technique (EVT) et que la production finale n’a pas encore commencé. Il s’agit donc très probablement d’une affaire réalisable. Quant au bouton à semi-conducteurs, il n’a pas été entièrement abandonné et devrait être envisagé pour l’iPhone 16 Pro lorsqu’il n’y aura pas d’obstacles.

La production finale n’a pas encore commencé

D’autres changements, tels qu’une plus grande bosse pour la caméra arrière, des bords plus fins, des coins arrondis et une nouvelle couleur rouge foncé, sont toujours d’actualité. Les modèles standard de l’iPhone 15 subiront également quelques changements, comme la Dynamic Island (qui était une caractéristique Pro), un port USB Type-C et quelques ajustements ici et là. Les changements sous le capot comprennent une nouvelle puce A17 Bionic (les modèles non Pro recevront la puce A16), des améliorations de la caméra, une plus grande autonomie de la batterie, et bien plus encore.

L’iPhone 15 est attendu en septembre et c’est à ce moment-là que tous nos doutes seront dissipés. D’ici là, les rumeurs feront l’affaire.