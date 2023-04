L’iPhone 15 Ultra serait doté d’un objectif à zoom variable

Les rumeurs autour des produits d’Apple ont été un peu folles ces derniers temps, il est donc naturel d’être sceptique à l’égard de toute fuite concernant l’iPhone et la dernière en date semble un peu invraisemblable. La dernière en date semble d’ailleurs un peu incroyable.

Elle émane de Revegnus, un informateur de Twitter qui utilise le pseudonyme @Tech_Reve. Il a été à l’origine de nombreuses fuites au cours des derniers mois, mais ses antécédents n’ont pas été vérifiés. Selon cette fuite, l’iPhone 15 Pro Max — qui pourrait s’appeler iPhone 15 Ultra – pourrait être équipé d’un téléobjectif à zoom variable.

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung est actuellement le roi du zoom sur smartphone. Il est équipé d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3x et d’un capteur photo périscopique de 10 mégapixels avec zoom optique 10x. En revanche, l’iPhone 14 Pro Max ne peut zoomer optiquement que jusqu’à 3x.

Quelques rumeurs récentes laissaient entendre que le Galaxy S24 Ultra ne comporterait qu’une seule caméra à zoom variable et il semble que l’iPhone 15 Pro adoptera la même approche. Un capteur photo à zoom variable, comme celui du Sony Xperia 1 III, peut passer d’une longueur focale à l’autre. Le smartphone est doté d’une vitre mobile qui offre deux zooms différents (3x et 4,4 x) et peut passer d’un zoom numérique à l’autre.

Ce n’est pas la même chose que la plage de zoom continu du Xperia 1 IV, où la plage est fluide et où l’objectif fonctionne comme un zoom de taille normale.

Les mêmes capteurs que l’iPhone 14 Pro Max

Si la fuite est confirmée, l’iPhone 15 Pro Max offrira une grande polyvalence et sera doté de deux téléobjectifs. La bosse de la caméra de l’iPhone 14 Pro Max est déjà assez importante, il est donc logique qu’Apple opte pour un téléobjectif avec une longueur focale à réglage optique plutôt que d’équiper son prochain smartphone de deux téléobjectifs.

Revegnus affirme que l’iPhone 15 Pro Max sera doté des mêmes capteurs d’image que son prédécesseur, ce qui signifie que l’on peut s’attendre à un capteur photo principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

La plupart des rapports indiquent que le nouvel objectif périscopique sera exclusif à l’iPhone 15 Pro Max et que le modèle Pro ne bénéficiera pas de la configuration pliée.