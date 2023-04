La mise à jour de Chrome 112 rend le navigateur 30 % plus rapide sur les appareils haut de gamme

Google Chrome est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et capacités, et au début de ce mois, Chrome 112 a commencé à être déployé. Google vient de détailler certaines des améliorations de performance apportées par cette version. En effet, la dernière version du navigateur Chrome a été optimisée pour la vitesse et l’efficacité.

« Avec la dernière version de Chrome, nous sommes allés profondément sous le capot du moteur de Chrome pour chercher toutes les opportunités d’augmenter la vitesse et l’efficacité, de la mise en cache améliorée à une meilleure gestion de la mémoire », peut-on dire lire dans l’article.

Chrome 112 inclut de nouvelles optimisations pour plusieurs fonctions JavaScript, telles que Object.prototype.toString et Array.prototype.join , qui sont utilisées dans de nombreux sites et frameworks Web. L’équipe a également ajouté des « chemins rapides spécialisés pour l’analyse » pour innerHTML , qui est l’un des moyens les plus courants utilisés par les pages Web pour mettre à jour le contenu à l’écran.

Étant donné que toutes ces fonctionnalités sont largement utilisées dans de nombreux sites et applications Web, les optimisations de Google se traduisent par une différence notable dans la navigation sur le Web. Outre les optimisations JavaScript, Google a également modifié la manière dont Chrome gère l’utilisation de la mémoire. Selon l’entreprise, ces changements ont permis de réduire considérablement l’utilisation de la mémoire sur les plateformes Mac et Android.

Google a déclaré dans un article de blog : « Les fonctionnalités améliorées et la compression efficace des pointeurs nous ont permis d’améliorer de 10 % l’indice de référence du navigateur Speedometer 2.1 d’Apple sur une période de trois mois ».

Des améliorations pour Android

Chrome 112 comporte également quelques optimisations de performances spécialement conçues pour les smartphones et tablettes Android. Les versions du navigateur destinées aux appareils Android haut de gamme utilisent désormais des « flags de compilateur adaptés à la vitesse plutôt qu’à la taille des binaires », ce qui se traduit par une amélioration de 30 % dans le même test Speedometer. Google n’a pas mentionné l’appareil utilisé pour ce test de référence.

Ces améliorations de performances ont été rendues possibles par des avancées dans les technologies matérielles et logicielles, qui ont permis à l’entreprise d’optimiser le code de Chrome de manière plus efficace. L’entreprise affirme également qu’elle continuera à travailler sur l’amélioration des performances de Chrome à l’avenir, dans le but d’offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de navigation possible.