Adobe annonce de nouvelles fonctionnalités de collaboration et de montage pour Frame.io et Premiere Pro

Demandez à n’importe quel monteur vidéo et il vous dira que la post-production peut prendre une éternité. Afin d’alléger la charge de travail, Adobe travaille actuellement sur un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de montage pour ses logiciels Premiere Pro et After Effects.

En effet, Adobe a annoncé plusieurs mises à jour de produits avant le salon NAB Show 2023, notamment l’ajout de fonctions de montage vidéo textuel à Premier Pro et l’extension de la plateforme de collaboration vidéo basée sur le cloud Frame.io aux photos et aux PDF. La mise à jour de Frame.io est conçue pour améliorer la collaboration à distance entre les services et attirer un plus grand nombre de professionnels de la création et d’entreprises en introduisant un nouveau workflow de bout en bout pour capturer, éditer, réviser et approuver le contenu par le biais d’un hub centralisé.

Les nouvelles intégrations Frame.io Camera to Cloud permettent désormais aux photographes de transférer directement les fichiers RAW, JPEG et HEIF de leur appareil photo vers la plateforme cloud Frame.io où les images peuvent être examinées par les éditeurs, réduisant ainsi la nécessité de transférer physiquement les fichiers depuis les cartes mémoire et les disques durs.

La prise en charge des PDF permet aux utilisateurs de Frame.io de partager et d’examiner des documents écrits tels que des scripts ou des communiqués de presse en même temps que les vidéos ou les photos associées, en temps réel, au fur et à mesure de l’évolution du projet. À l’instar de la prise en charge des vidéos par Frame.io, les fichiers PDF et les photos (y compris les annotations) sont accessibles et modifiables sur les iPhone, les iPad et le Web.

Adobe a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité de sécurité Forensic Watermarking qui, selon la société, fait de Frame.io « la plateforme de collaboration créative la plus sécurisée au monde ». Les vidéos d’au moins 30 secondes peuvent être dotées de filigranes invisibles au niveau du pixel, qui persistent indépendamment de l’enregistrement d’écran, de la copie de fichier et de l’enregistrement externe. Le filigrane judiciaire permet aux utilisateurs de Frame.io d’enquêter plus facilement sur les fuites de contenu sensible, en révélant les codes d’identification des ressources qui peuvent identifier les projets, les équipes, les comptes, l’emplacement de l’utilisateur et le temps de lecture dans les heures qui suivent le lancement d’un audit.

Des innovations majeures sur Premiere Pro et After Effects

Outre les mises à jour de Frame.io, le logiciel de montage vidéo Adobe Premiere Pro s’enrichit d’une nouvelle fonction d’édition textuelle pilotée par l’IA. L’édition basée sur le texte, en particulier, utilise la structure Sensei AI de l’entreprise pour « analyser et transcrire automatiquement les clips » en texte. Ainsi, un autre monteur ou producteur peut saisir ce texte au fur et à mesure qu’il apparaît et le coller dans la timeline d’une vidéo, dans n’importe quel ordre. Pour améliorer encore la cohérence, Adobe introduit les fonctions « mappage des tonalités automatiques et la détection des couleurs logarithmiques », qui permettent aux utilisateurs de combiner dans un même projet des « séquences HDR (High Dynamic Range) provenant de sources différentes ». Il n’est donc plus nécessaire de retoucher manuellement les séquences pour obtenir un rendu uniforme.

Adobe ajoute également quelques outils de collaboration. Le verrouillage de séquence, par exemple, permet aux monteurs de verrouiller une partie d’une vidéo « pour qu’elle devienne visible uniquement » par tous les autres. Travailler hors ligne, comme son nom l’indique, vous permet de continuer à travailler hors ligne et de télécharger vos modifications ultérieurement sans perturber le travail des autres. Des indicateurs de présence permettent également de savoir qui travaille sur quoi.

Les modifications apportées à After Effects concernent principalement des optimisations telles qu’un nouveau panneau Propriétés qui donne rapidement et facilement accès aux principaux paramètres d’animation. Le panneau des propriétés est sensible au contexte et indique automatiquement aux utilisateurs les options les plus importantes en fonction de leurs sélections, ce qui réduit le temps nécessaire pour naviguer dans la timeline et la courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

Le reste des nouveautés sera présenté au NAB (National Association for Broadcasters) Show 2023 du 15 au 19 avril à Las Vegas !