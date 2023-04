Vous souvenez-vous de l’époque où Google publiait chaque mois les derniers chiffres de distribution d’Android ? En raison du grand nombre d’entreprises fabriquant des smartphones Android et du fait qu’une seule d’entre elles participe au développement d’Android, le calendrier de mise à jour des smartphones Android est échelonné, les smartphones Pixel de Google (du moins les modèles éligibles à la mise à jour) recevant la dernière version d’Android en premier.

Par conséquent, la version la plus récente d’Android n’est généralement pas la version du système d’exploitation Android la plus utilisée. Cette situation est très différente de celle d’iOS, dont la dernière version est généralement utilisée sur la plupart des iPhone à un moment donné. Bien sûr, la différence est qu’avec iOS, Apple fabrique le smartphone et le logiciel, ce qui lui donne davantage de contrôle.

Certes, Google développe Android, mais en dehors de la gamme Pixel, elle n’a aucun contrôle sur la fabrication des smartphones Android. Cette fragmentation est frustrante pour les utilisateurs de smartphones Android qui ne sont pas des Pixel.

Relayés par 9to5Google, les derniers chiffres sur la distribution d’Android montrent qu’en avril 2023, Android 11 (sorti en 2020) est la version d’Android qui fonctionne actuellement sur le plus grand nombre d’appareils Android (23,5 %). Viennent ensuite les 18,5 % d’appareils Android fonctionnant avec Android 10 (2019) et les 16,5 % qui utilisent Android 12 (2021). Vient ensuite Android 9, alias Pie, qui a été publié en 2018 et anime 12,3 % des smartphones et tablettes Android utilisés aujourd’hui.

Dans un bon exemple de la fragmentation d’Android, disponible depuis août dernier, seuls 12,1 % des appareils Android ont la build Android 13 la plus récente installée. Viennent ensuite Android 8 Oreo (2017, 6,7 %), Android 7 Nougat (2016, 3,3 %), Android 6 Marshmallow (2015, 2,5 %), Android 5 Lollipop (2014, 1,9 %) et Android 4.4 KitKat (2013, 0,6 %).

Malgré tout, une forte augmentation vers Android 13

Les chiffres de distribution précédents, publiés en janvier, montraient que seuls 5 % des smartphones et tablettes Android fonctionnaient sous Android 13. Bien que ce chiffre soit faible, le nombre d’appareils Android fonctionnant avec la dernière version du système d’exploitation a fortement augmenté. Samsung offre de manière agressive quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui pourrait avoir contribué à l’augmentation du chiffre de distribution d’Android 13. D’autres fabricants ont également étendu leur politique de mise à jour d’Android.

Ironiquement, même si Google est responsable à la fois de la fabrication des appareils Pixel et du développement d’Android, les Pixel ne reçoivent que trois ans de mises à jour du système, bien que Google s’engage à fournir des mises à jour de sécurité pendant cinq ans, comme l’a promis Samsung.