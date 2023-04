Avec SwiftKey, vous pouvez utiliser Bing Chat à partir de votre clavier sous iOS

Microsoft continue d’intégrer son chatbot Bing AI dans de plus en plus d’éléments de son empire logiciel.

Les dernières intégrations annoncées comprennent l’accès au chatbot Bing Chat dans l’application de clavier SwiftKey de l’entreprise, qui n’était auparavant disponible que sur Android en version bêta, mais qui est désormais disponible de manière générale, y compris sur iOS.

Si vous avez utilisé la version bêta, peu de choses ont changé avec la version officielle, mais c’est une bonne chose qu’un plus grand nombre d’utilisateurs aient accès aux fonctionnalités uniques de Bing Chat. Si vous êtes un utilisateur de SwiftKey, il vous suffit de mettre à jour l’application vers la dernière version. Si vous ne connaissez pas encore SwiftKey, vous devez télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play.

Une fois téléchargée, SwiftKey devra être configurée, l’application fournissant un tutoriel complet, mais facile à comprendre pour l’installation d’un clavier tiers sur votre appareil iOS ou Android. Une fois SwiftKey prêt à l’emploi, il suffit de naviguer vers une application ou tout autre champ de texte pour accéder à la nouvelle fonctionnalité Bing Chat. Un logo Bing apparaîtra dans la partie supérieure gauche du clavier, et une pression sur le logo fera apparaître de nouvelles options.

L’intégration la plus intéressante est sans aucun doute celle de SwiftKey, où le chatbot a trois fonctions : Recherche, Conversation et Ton. Les deux premières sont explicites : vous pouvez effectuer des recherches sur le Web à partir de SwiftKey et chatter avec Bing si vous avez des questions. Mais la troisième fonction est la plus intrigante. Elle fait de Bing votre éditeur, ce qui permet au chatbot de reformuler tout ce que vous écrivez pour l’adapter au ton souhaité.

Ton, une fonction très pratique

Bien que les fonctions Ton et Conversation ne conviennent pas à tout le monde, elles sont amusantes à expérimenter, ce qui vaut la peine d’y jeter un coup d’œil si vous n’avez jamais expérimenté l’IA auparavant. En ce qui concerne le paramètre Ton, vous disposez de quatre options de tonalité différentes pour votre chat : Professionnel, Informel, Poli et Publication sur les réseaux sociaux. Chacune de ces tonalités modifie vos conversations afin de les rendre plus adaptées à vos besoins. Pour la plupart, ces options sont relativement explicites : l’option professionnelle donne à vos mots un son plus professionnel, ce qui est idéal pour les occasions formelles, tandis que l’option informelle produit un texte un peu plus décontracté. Mais si vous regardez l’option « Publication sur les réseaux sociaux » et que vous vous demandez quel type de tonalité cette option fournit, eh bien, elle garde les choses courtes et douces, tout en ajoutant des hashtags pertinents.

Autre fait notable : il s’agit de la première mise à jour de SwiftKey sur iOS depuis longtemps, Microsoft ayant précédemment prévu de supprimer l’application. Il est clair que l’entreprise pense que Bing donne à SwiftKey une seconde chance de gagner en popularité.