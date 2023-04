Microsoft teste des modifications de Windows 11 pour le Steam Deck

Microsoft vient peut-être de nous donner un petit aperçu, mais plein d’espoir, d’une éventuelle interface de jeu Windows 11 conçue pour être utilisée avec de petits appareils de jeu portables. C’est peut-être aussi le signe que Redmond prend enfin au sérieux les jeux sur PC portables.

L’ordinateur de poche Steam Deck de Valve est conçu pour Steam OS, une version personnalisée de Linux, mais il peut également fonctionner sous Windows. Microsoft serait en train d’expérimenter des modifications de Windows 11 spécifiquement pour le Steam Deck et d’autres PC portables.

Une fuite vidéo postée sur Twitter par Walking Cat (@_h0x0d_) semble être une présentation interne de Microsoft concernant un hackathon pour le « Windows Handheld Mode » qui a eu lieu en septembre 2022. La vidéo explique que le Steam Deck et d’autres PC portables sont plus populaires que jamais, mais que Windows n’est toujours pas optimisé pour eux — certaines applications ne peuvent pas être redimensionnées correctement, les commandes ne peuvent pas être utilisées pour naviguer dans Windows, le clavier tactile n’est pas assez performant, etc.

Les employés de Microsoft ont travaillé à la résolution de ces problèmes pendant le hackathon. Un lanceur personnalisé a été créé pour faciliter l’accès aux jeux, et le clavier tactile a été mis à jour avec un meilleur dimensionnement et une meilleure prise en charge des manettes.

L’équipe a également travaillé avec le développeur d’un pilote non officiel pour la manette Windows Steam Deck afin de rendre les commandes utilisables sur une plus grande partie de l’interface Windows. Windows 11 aurait besoin de changements plus substantiels pour fonctionner sans avoir à toucher constamment l’écran tactile, mais les résultats sont une amélioration. L’une des captures d’écran montre également une barre des tâches flottante qui avait été annoncée l’année dernière.

Les premiers résultats semblent impressionnants, mais il n’est pas certain que ces fonctionnalités seront un jour achevées et testées en dehors de Microsoft. Les appareils portables de type console fonctionnant sous Windows ne sont pas nouveaux — la série GPD Win existe depuis des années — mais les nouvelles puces d’AMD et d’Intel les rendent plus compétitifs par rapport aux PC et aux consoles de taille normale.