Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 détaillées dans une nouvelle fuite

La conférence WWDC 2023 d’Apple, centrée sur les développeurs, arrive à grands pas, anticipée au début du mois de juin. Il est donc normal d’anticiper de plus en plus de bavardages sur les prochaines versions d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de macOS.

Alors que de nombreuses rumeurs affirment que 2023 pourrait être une année sans changements majeurs pour iOS, une nouvelle fuite provenant de Twitter dépeint une image différente et modérément excitante pour iOS 17. L’auteur de cette information, « analyst941 », n’est pas la source la plus connue, mais il a beaucoup d’astuces correctes lorsqu’il s’agit de fuites liées à Apple. Cependant, nous sommes prêts à accorder à « analyst941 » le bénéfice du doute.

Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17. (A thread) — 941 (@analyst941) April 12, 2023

Tout d’abord, la fuite réitère que iOS 17 sera disponible pour tous les appareils compatibles avec iOS 16. Cela signifie que l’iPhone 8 et les iPhone plus récents jusqu’à la série iPhone 4, y compris l’iPhone SE de seconde et troisième génération, recevront iOS 17. Il n’est apparemment pas encore décidé si les iPad équipés des puces A9 ou A10 Fusion prendront en charge le prochain iPadOS 17 ; si Apple n’abandonne pas la prise en charge des ardoises, l’iPad Air 3e génération et les iPad plus récents recevront tous l’iPadOS 17.

Comme mentionné, le thème d’iOS 17 pourrait être l’amélioration des performances, de l’efficacité et de la stabilité.

iOS 17 pourrait également apporter des améliorations et de nouvelles fonctionnalités à la Dynamic Island. Selon « analyst941 », l’équipe marketing d’Apple a « fait pression » sur l’équipe de conception logicielle pour qu’elle propose une expérience Dynamic Island plus riche en fonctionnalités, « susceptible de stimuler les ventes de l’iPhone 15 standard ». Selon les rumeurs, le futur iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus adopteront également le design Dynamic Island en septembre 2023.

Il faut probablement s’attendre à des changements dans le centre de contrôle également. Bien que vague, la fuite fait état de « changements majeurs » dans l’interface utilisateur et la personnalisation de l’élément essentiel d’iOS, ce qui devrait correspondre aux derniers efforts d’iOS pour améliorer ses capacités globales de personnalisation.

La recherche Spotlight et la recherche en général devraient bénéficier d’une amélioration majeure de leur utilité, selon la dernière fuite d’iOS 17. Il n’y a jamais trop d’améliorations, alors allez-y.

Des « Widgets actifs »

La nouvelle fonctionnalité la plus intrigante pourrait être les « Widgets actifs », qui pourraient apporter des widgets réellement interactifs, avec des boutons à effleurer, des curseurs et d’autres éléments avec lesquels il est possible d’interagir. Il s’agit là d’une amélioration par rapport aux widgets essentiellement informatifs dont nous disposons actuellement sur iOS. Cependant, « analyst941 » n’est pas certain que cette fonctionnalité sera prête à temps pour iOS 17.

La fonction Always On Display, qui n’est actuellement disponible que sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, bénéficierait également de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. Les filtres du mode Concentration, qui permettent de créer des règles spécifiques pour les notifications et d’autres aspects d’iOS, devraient également bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Et que serait une mise à jour d’iOS sans changements dans la gestion des notifications !

Un autre élément essentiel d’iOS, l’application Appareil photo, pourrait également faire l’objet d’une multitude de modifications, très probablement au niveau de l’interface et de sa présentation. Toutefois, ces changements pourraient ne concerner que la série iPhone 15, car les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient apporter une nouvelle amélioration majeure à la caméra de l’iPhone.

De nouveaux menus dans Réglages et des paramètres d’accessibilité personnalisés devraient également faire leur apparition, et certains d’entre eux pourraient rendre l’iPhone beaucoup plus facile à utiliser pour les enfants et les personnes âgées.

iOS 17 : quand sortira-t-il ?

Nous pensons qu’iOS 17 sera présenté pour la première fois lors de la conférence WWDC 2023, au cours de laquelle la plupart de ses nouvelles fonctionnalités majeures seront présentées sur scène. Ensuite, iOS 17 devrait apparaître sous la forme d’une version bêta destinée aux développeurs peu après la fin de la conférence WWDC, et la toute première version bêta publique d’iOS 17 devrait arriver environ un mois plus tard.

iOS 17 devrait être officiellement lancé aux alentours de la sortie de la série iPhone 15, très probablement entre la mi-septembre et la fin septembre 2023, date à laquelle nous devrions avoir les prochains smartphones d’Apple entre les mains.