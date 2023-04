Des rendus de l’iPhone 15 Pro montrent un changement de design pour le bouton de volume

Quant au bouton de mise en sourdine, il s’agira d’un bouton cliquable qui s’enfonce vers le bas avec un retour tactile satisfaisant. Je suis tout à fait favorable à cette implémentation, surtout si on la compare aux boutons à semi-conducteurs, qui ne bougent pas réellement vers le bas et ne reproduisent la sensation d’un bouton qu’avec une vibration produite par un moteur haptique situé en dessous.

Apple souhaite apparemment résoudre deux problèmes à la fois. Si l’on en croit les rendus qui ont fuité, le bouton de volume de l’iPhone 15 Pro sera une simple unité en forme de pilule , mais il est surélevé par rapport au cadre métallique, et un renfoncement distinct le divise en deux moitiés fonctionnelles pour augmenter et diminuer le volume.

Le bouton de volume à bascule, unique et distinct, commence souvent à vaciller après une longue utilisation. En revanche, ces boutons sont faciles à toucher du bout des doigts. La conception à deux boutons pour le réglage du volume, comme sur les iPhone de la génération actuelle, offre un certain répit pour les problèmes mécaniques liés aux boutons, mais il y a aussi des risques que le bout des doigts se pose accidentellement sur le mauvais bouton de volume.

Mais il semblerait que des changements de design soient encore en cours de préparation. MacRumors a partagé des rendus actualisés de l’iPhone 15 Pro, qui montrent un format unique en forme de pilule pour le bouton de volume . Pour rappel, Apple livre ses smartphones avec des boutons de volume haut et bas distincts depuis des années. La plupart des smartphones Android, en revanche, proposent une touche de volume unique. C’est un mélange d’expérience et de réparabilité.

Mais une nouvelle rumeur affirme qu’Apple a rencontré des problèmes d’ingénierie et de performances avec cette technologie et qu’elle s’en tiendra aux boutons physiques tactiles.