Les Xiaomi Pad 6 et Band 8 seront lancés en même temps que le Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi a officiellement annoncé qu’elle dévoilerait son prochain smartphone phare, le Xiaomi 13 Ultra, le 18 avril, c’est-à-dire dans quelques jours ! Aujourd’hui, Xiaomi a annoncé qu’elle présenterait également la nouvelle Xiaomi Pad 6, ainsi que le Xiaomi Band 8, un tracker de fitness, lors de cet événement.

Grâce à du matériel promotionnel récemment publié, nous avons maintenant une idée de ce à quoi ressembleront la dernière tablette et le dernier bracelet de sport de l’entreprise. La première chose que nous voyons est la couleur et les options de bracelet, le Xiaomi Pad 6 étant disponible en trois coloris : noir, beige et bleu.

Le Xiaomi Band 8, quant à lui, est présenté avec cinq options de bracelets différentes, dont une pour le sport, deux en cuir et deux élégantes sous forme de bracelets.

En ce qui concerne le design de la tablette, nous pouvons voir qu’elle a des bords minces uniformes et un cadre métallique. Seule la partie inférieure de l’appareil est visible dans les images promotionnelles, qui nous montrent un port USB-C et deux haut-parleurs.

Étant donné que la Xiaomi Pad 6 est très probablement équipée d’une configuration stéréo, il est très probable qu’elle contienne quatre haut-parleurs au total — deux en bas et deux autres en haut.

Deux versions de la tablette

Xiaomi devrait sortir deux versions de sa nouvelle tablette : la Xiaomi Pad 6 normale et la Xiaomi Pad 6 Pro. Le modèle le plus abordable serait équipé d’une puce Snapdragon 870, qui n’est pas exactement la dernière et la meilleure, mais qui est tout à fait capable de fonctionner. Quant à l’écran, il aurait une résolution de 2 880 x 1 800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En ce qui concerne la batterie et la charge, le Xiaomi Pad 6 devrait être doté d’une capacité de 8 840 mAh et d’une charge rapide de 33 W.

La version Pro de la Xiaomi Pad 6 sera probablement équipée de quelque chose de plus haut de gamme, comme le Snapdragon 8+ Gen 1, et mettra à niveau l’écran vers la technologie OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La vitesse de charge maximale devrait également être plus élevée, allant jusqu’à 67 W.