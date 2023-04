Carl Pei, PDG de Nothing, compare le Galaxy S23 Ultra au Phone (1)

Le PDG de Nothing, Carl Pei, a publié sur YouTube sa critique du Galaxy S23 Ultra, comme il l’a fait par le passé pour le OnePlus 11 et l’iPhone 14 Pro. Il y partage ses réflexions sur le design, le logiciel et le prix du dernier smartphone phare de Samsung, tout en le comparant aux mêmes caractéristiques sur le Nothing Phone (1) de sa propre société.

Comme il l’a fait dans ses précédentes vidéos d’évaluation de smartphones, avec un format d’interview familier, Carl Pei a expliqué qu’il était un fan de Samsung à ses débuts, ayant été le premier de ses amis à se procurer les Galaxy S2 et S3. Pour les besoins de sa critique, Carl a été en possession du S23 Ultra pendant plus d’un mois afin de pouvoir l’essayer et en faire l’expérience complète, admettant que sa soi-disant « carrière sur YouTube » a été difficile à concilier avec sa carrière de PDG, car il avait initialement prévu de publier sa critique du Galaxy S23 Ultra au moment de l’embargo, tout comme les autres influenceurs l’avaient fait. Cependant, son emploi du temps chargé l’a empêché de le faire et c’est la raison pour laquelle l’article n’est publié que maintenant.

Dans ses précédentes critiques de smartphones, comme celle du OnePlus 11, Carl a réitéré l’importance qu’il accorde à l’identité de la marque et aux caractéristiques physiques du smartphone qui vous distinguent des autres et vous rendent reconnaissable. Lorsqu’on lui a demandé si Samsung y était parvenu avec son dernier S23 Ultra, Carl a admis que le design était très soigné et qu’il ressemblait beaucoup à celui d’un « étudiant de première année », avec de la science pure, mais pas d’art.

Y a-t-il une différence entre le Galaxy S23 et le S22 Ultra ?

Il a clarifié cette déclaration en expliquant qu’il est très difficile de distinguer ce nouveau modèle du Galaxy S22 Ultra, à l’exception d’une courbure réduite dans les coins inférieurs de l’appareil et d’un châssis légèrement plus large autour des caméras.

Le design est tellement itératif que l’on peut à peine le distinguer de son prédécesseur et il a poursuivi en partageant un mème insolent illustrant son propos. Toutefois, il a admis que cela n’est généralement pas important pour le consommateur lambda, et que c’est exactement pour lui que Samsung a conçu l’appareil.

En ce qui concerne la caméra, il estime que le nombre de mégapixels de l’appareil photo d’un smartphone n’est pas pertinent de nos jours et qu’il est plus important de tenir compte de la taille physique de la caméra et de son capteur. Il affirme que « plus le capteur est grand, plus la lumière peut pénétrer et plus la photo sera bonne », ce qui comprend la composante physique de la photographie mobile, car il estime que, sur le plan logiciel, tout le monde a déjà à peu près compris la formule du post-traitement des photos.

Carl a abordé la controverse concernant le Space Zoom 100x qui combine le zoom optique et le traitement informatique, ce qui permet d’obtenir des images ultras nettes de la lune que beaucoup ont qualifiées de fausses. Il a déclaré à juste titre que chaque caméra de smartphone utilise la photographie informatique d’une manière ou d’une autre, et dans le cas de Samsung, il se trouve qu’ils ont choisi d’utiliser cette fonction pour améliorer les images de la lune. Toutefois, il a également ajouté que cette controverse n’est pas nouvelle et qu’elle refait surface tous les deux ans environ.

Logiciel Samsung et applications préinstallées

Carl a admis qu’il trouvait l’interface utilisateur un peu désuète dans certaines logiques d’interaction, mais il ne trouve pas cela aussi grave que la quantité d’applications préinstallées sur un appareil Samsung de nos jours. Il a compté le nombre d’applications installées sur le smartphone qu’il avait en main et est arrivé à 35, avant de les comparer aux trois ou quatre applications préinstallées sur le Nothing Phone. Il a attribué cette situation au fait que Samsung est une grande entreprise qui compte de nombreuses petites équipes qui se disputent l’espace vital de l’écran du smartphone et que la direction ne se concentre pas suffisamment sur ce sujet.

Bien qu’il comprenne l’utilité du stylet S Pen dans certains cas où il faut signer rapidement un reçu numérique ou un contrat, Carl n’est pas nécessairement un grand fan de l’utilisation d’un stylet avec un smartphone. Il est même allé jusqu’à dire qu’il trouvait l’utilisation du stylet plutôt inutile pour ses besoins particuliers et qu’il préférait le bon vieux stylo et le papier lorsqu’il avait besoin d’écrire ses pensées.

Quel est le rapport avec la marque Nothing ?

Alors que Samsung s’adresse aux masses, Carl affirme que Nothing n’est pas encore en mesure de cibler tout le monde, mais plutôt un très petit sous-ensemble d’utilisateurs qui s’intéressent vraiment à la technologie ou au design. Cette « tribu » se précisera au fur et à mesure que Nothing gagnera en maturité et que les produits seront aussi parfaits que possible.

Cependant, Carl a humblement admis que Samsung est une entreprise à respecter, car elle est dans le secteur depuis longtemps et a fondamentalement construit l’écosystème Android avec Google. En déclarant que « sans Samsung, nous ne serions pas là », Carl est resté fidèle à son opinion selon laquelle il n’y a pas assez de progrès entre le S22 et le S23 Ultra pour constituer une mise à niveau convaincante pour les utilisateurs. Il y a aussi la question du prix, pour lequel vous pouvez littéralement acheter trois Nothing Phone (1) pour le prix d’un Galaxy S23 Ultra.

Carl est resté volontairement discret lorsqu’on lui a demandé ce que l’on pouvait attendre du Nothing Phone (2), maintenant qu’il a eu l’occasion d’examiner tous les smartphones de ses concurrents. Outre le fait qu’il a admis que l’expérience logicielle de l’appareil photo était l’une des principales sources d’inspiration pour le fonctionnement de son appareil de prochaine génération, il a indiqué que ce serait quelque chose de très différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Il reste à voir à quoi cela ressemblera ou fonctionnera lorsque le Nothing Phone (2) sortira dans le courant de l’année.