L’événement de lancement du Xiaomi 13 Ultra est prévu pour le 18 avril

Après des teasers, Xiaomi a confirmé le lancement du Xiaomi 13 Ultra, le prochain smartphone phare de l’entreprise, en Chine le 18 avril. Le teaser révèle quatre caméras arrière, dont un téléobjectif.

Le texte « Leica Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH » y figure. Cela laisse présager une ouverture f/1,8 pour la caméra principale et une ouverture f/3.0 pour le téléobjectif.

Les rendus qui ont fait surface plus tôt dans la semaine révèlent un écran incurvé, un grand module de caméra et des dimensions approximatives de 163,18×74,64×9,57~15,61 mm (y compris la bosse de la caméra). D’après les précédentes rumeurs, le Xiaomi 13 Ultra sera équipé d’un écran Samsung LTPO E6 AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2, d’une mémoire vive LPDDR5X pouvant atteindre 16 Go et d’un espace de stockage UFS 4.0 pouvant aller jusqu’à 512 Go.

En termes d’optique, le smartphone serait doté d’un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce et d’une capacité de 50 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et de deux téléobjectifs de 50 mégapixels, dont un objectif périscopique, ainsi que d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Le smartphone devrait être conforme à la norme IP68.

Le smartphone devrait être doté d’une batterie d’une capacité de 4 900 mAh offrant un support à la charge rapide de 90W et de la charge sans fil de 50W, ainsi que de la charge sans fil inversée.

Une annonce très attendue !

L’événement du 18 avril débutera à 13 heures, heure de Paris.

