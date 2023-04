Les vivo X Fold2, X Flip et Pad2 seront annoncés le 20 avril

Après des rumeurs, vivo a confirmé le lancement du vivo X Fold 2, du vivo X Flip et de la vivo Pad 2 en Chine le 20 avril. Le X Fold 2 est la troisième génération de smartphones pliables de la société, après le X Fold et le X Fold+. La vivo Pad 2 est la successeure de la vivo Pad de l’année dernière, et le vivo X Flip est le premier smartphone à clapet de la société. La société ne met pas à jour le X Note cette année.

Selon les rumeurs les plus récentes, le X Fold2 sera doté d’une charnière ultra-résistante à l’eau, qui non seulement réduit l’épaisseur et le poids, mais rend également les plis de l’écran géant moins visibles. La charnière utilise des matériaux durables de qualité aérospatiale et a passé la certification Rheinland 400 000. Comme la précédente génération, les écrans internes et externes du X Fold2 sont dotés d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran.

En décortiquant les différentes rumeurs, le X Fold2 sera doté d’un écran principal LTPO AMOLED E6 de 8,03 pouces d’une résolution 2K+ (2 160 x 1 916 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité jusqu’à 1800 nits, un écran secondaire E6 AMOLED de 6,53 pouces d’une résolution full HD+ (2520 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 1600 nits.

Sous le capot, le X Fold2 aura le Snapdragon 8 Gen 2 avec le GPU Adreno 740, 12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0 et une batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec un support de charge rapide de 120 W, une charge sans fil de 50W, et une charge sans fil inversée.

Pour la photo, le smartphone sera équipé d’une caméra de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMCX866, OIS, revêtement Zeiss T*, puce V1, une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un capteur Sony IMX663, et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels, OIS. On retrouvera une caméra frontale de 16 mégapixels à l’intérieur et à l’extérieur.

Enfin, le vivo X Fold2 aura OriginOS 3 basée sur Android 13

vivo X Flip et vivo Pad2

Le vivo X Flip est un smartphone à écran pliable verticalement avec un grand écran extérieur. Le smartphone serait équipé d’un SoC Snapdragon 8+Gen 1, d’une caméra frontale de 32 mégapixels, d’une caméra arrière IMX866 de 50 mégapixels avec OIS, d’une lentille optique Zeiss T* et d’un système d’imagerie professionnelle vivo Zeiss intégré. La batterie de 4400 mAh serait compatible avec une charge rapide de 44 W.

Concernant la vivo Pad2, on devrait retrouver un écran LCD de 12,1 pouces au ratio 16.10 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une résolution 2.8K, et des modes HDR10 et Dolby Vision. Sous le capot, on va retrouver le Dimensity 9000 couplé au GPU Mali-G710 à 10 cœurs, 8 Go/12 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1. Pour la photo, on aura une caméra arrière de 13 mégapixels, une caméra secondaire de 2 mégapixels, et une caméra frontale de 8 mégapixels.

La tablette mesurera 258 x 189 x 6,6 mm pour un poids de 580 g. Un port USB Type-C, de quadruples haut-parleurs et un support Dolby Atmos complètent les spécifications de la tablette. Enfin, une batterie d’une capacité de 10 000 mAh sera logée sous le capot avec une charge rapide de 44 W.

Nous devrions connaître le prix de ces appareils lors de leur officialisation la semaine prochaine.