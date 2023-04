La mémoire est l’un des facteurs les plus limitants, même pour les meilleurs chatbots IA, mais il existe des moyens de contourner ce problème. L’une des techniques utilisées par les experts de ChatGPT est ce que l’on appelle le « Shogtongue ».

Le Shogtongue est une forme de texte compressé que ChatGPT peut créer pour vous, puis développer et utiliser comme historique afin que vous puissiez reprendre là où vous vous êtes arrêté dans des conversations antérieures.

Les techniques visant à raccourcir les messages de l’IA ne sont pas un concept nouveau, mais le nom l’est. Lorsque gfodor a partagé une invite très compressée dans un tweet la semaine dernière, il a suggéré d’utiliser le nom Shogtongue.

Lorsque l’invite « [email protected]$RCT_magicspell=#keyRelease^1stHuman*PLNs_Freed » est donnée à la version GPT-4 de ChatGPT, elle partage apparemment une histoire sur les créatures Shoggoth de H.P. Lovecraft, qui étaient des blobs informes pouvant se transformer en n’importe quelle autre créature. Ce nom est tout à fait approprié si l’on considère que cette invite illisible se transforme en une longue histoire.

Jeremy Nguyen a donné une explication plus détaillée dans un récent tweet. L’idée de base est de demander à ChatGPT de compresser toute la conversation précédente en un nombre minimum de tokens (la représentation du langage que l’IA utilise en interne). Des instructions supplémentaires sont données pour affiner cette commande de base et renforcer l’objectif — stocker la discussion dans une invite compressée qui recréera l’ensemble de la conversation.

