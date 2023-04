L’iPhone SE 4 pourrait être commercialisé en 2025 avec un modem 5G Apple personnalisé

La gamme de smartphones d’entrée de gamme d’Apple a connu une période difficile ces dernières années. Le dernier iPhone SE 3 (2022) est l’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme à acheter en ce moment. Cependant, bien qu’il s’agisse d’un appareil très performant en interne (grâce au puissant processeur A15), l’iPhone SE semble… un peu daté, pour ne pas dire plus.

C’est pourquoi beaucoup attendent avec impatience son successeur, l’iPhone SE 4. Selon une nouvelle fuite rapportée par l’analyste Jeff Pu, et initialement couverte par MacRumors dans un article dédié, le nouvel iPhone SE sera lancé « avec un modem 5G conçu sur mesure en 2025 ».

La partie la plus intrigante de cette nouvelle information est le fait qu’elle établit un calendrier quelque peu différent de celui attendu par la grande majorité des initiés de l’industrie. Selon d’autres sources, l’iPhone SE 4 devrait faire ses débuts en 2024.

La raison pour laquelle la prochaine itération de l’iPhone SE est si importante est très simple. La plupart des rapports indiquent que l’option abordable d’Apple adoptera une certaine version du design à encoche de l’iPhone introduit pour la première fois avec l’iPhone X en 2017.

Néanmoins, nous ne sommes pas certains que l’iPhone SE 4 finira par ressembler à l’iPhone XR ou à l’iPhone 13/14 comme le prévoit une autre fuite. Pourtant, la différence entre ces trois modèles est assez minime par rapport au design actuel. L’iPhone SE 4 aura donc une esthétique beaucoup plus moderne, quel que soit l’iPhone qu’Apple décidera de recycler.

Cela pourrait résoudre le plus gros problème de l’iPhone SE, à savoir les bords ridicules qui sont franchement inacceptables en 2023. La série iPhone SE pourrait également recevoir une dalle OLED pour la première fois dans l’histoire de la gamme. Dans l’ensemble, la quatrième génération semble très prometteuse… sur le papier.

Une puce 5G pas encore optimale

Il y a pas mal de temps entre aujourd’hui et 2025 et beaucoup de choses peuvent changer en plus d’un an. Malheureusement, il semble que nous devrons attendre la mise à jour de l’iPhone SE d’entrée de gamme que les utilisateurs d’Apple méritent vraiment.

Bien que l’on ne sache pas encore si la gamme d’iPhone la plus chère d’Apple passera également aux modems 5G d’Apple, il y a peu de chances que cela se produise. Jeff Pu a déjà indiqué que les modems 5G d’Apple fabriqués par TSMC seraient basés sur un processus de fabrication de 4 nm et qu’ils ne prendraient en charge que les bandes sub-6GHz. Étant donné que la prise en charge de la technologie mmWave est cruciale pour les modèles phares de l’iPhone, Apple devrait soit travailler avec TSMC pour développer un modem 5G distinct, soit continuer à dépendre de Qualcomm pour la prise en charge de la technologie mmWave.