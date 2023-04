La première fonctionnalité de Windows 11 alimentée par l’IA vient d’être divulguée

by

La prochaine grande mise à jour de Windows 11 est attendue dans le courant de l’année et l’une des nouvelles fonctionnalités à attendre avec impatience pourrait être une nouvelle façon d’organiser les fenêtres et les applications sur le bureau, grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Selon Windows Latest, une première version de l’agencement « Smart Snap » piloté par l’IA a été repérée dans les versions preview de Windows 11 qui seront lancées plus tard dans l’année. Bien que Microsoft ait apparemment travaillé en interne sur Smart Snap, il semble qu’elle soit cachée et ne fonctionne que sur certaines configurations.

Windows 11 est actuellement doté de la fonction Snap, qui permet aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fenêtres d’applications sur un seul écran afin de faciliter le multitâche et d’améliorer la productivité. Vous pouvez choisir entre différentes dispositions et tailles afin d’utiliser au mieux l’espace de l’écran lorsque vous travaillez sur des tâches et de ne pas passer d’un onglet à l’autre ou d’une application à l’autre. Vous pouvez choisir entre deux onglets divisés en deux, trois sur l’écran ou quatre grilles si vous avez beaucoup de choses à faire.

Sous Windows 11, la fonction Snap Assist de Microsoft apparaît automatiquement lors de l’ancrage de la première fenêtre, affichant un petit menu avec des vignettes pour vous aider à organiser votre écran, afin que vous puissiez choisir l’emplacement de chaque fenêtre dans la disposition.

Ayant eu accès à une première version de ce nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle, Windows Latest note que Smart Snap permet désormais au système d’exploitation de se souvenir des dispositions Snap de certaines applications et de les restaurer d’un seul clic.

Une bonne utilisation de l’IA

Ainsi, si vous êtes comme moi et que vous avez une configuration très particulière (les fenêtres du navigateur d’une manière, la musique et les autres applications d’une autre), Smart Snap se souviendra et configurera tout pour vous, exactement comme vous l’aimez.

Même si elle ne semble pas être l’utilisation la plus excitante de l’intelligence artificielle, cette astucieuse fonctionnalité profitera à un large éventail d’utilisateurs, en facilitant le multitâche avec le même ensemble d’applications.