Le Xiaomi 13 Ultra dévoilé en avant-première, avec un énorme module de caméra circulaire

Xiaomi a déjà confirmé qu’elle présentera le Xiaomi 13 Ultra, son prochain smartphone phare, en Chine le 18 avril. Aujourd’hui, les rendus du smartphone ont fait surface, grâce à SmartPrix.

On y voit un écran incurvé, un grand module de caméra arrière qui loge quatre caméras, dont une caméra périscopique, qui n’apparaissait pas dans les précédents rendus. Le smartphone mesurerait 163,18×74,64×9,57~15,61 mm (y compris la bosse de la caméra), principalement en raison des grands capteurs.

Le panneau arrière est blanc et présente une finition en cuir avec la marque Xiaomi en bas. Le module de la caméra, d’après les rendus, loge un quadruple capteur photo et deux flashs LED. Il dépasse assez largement de la façade arrière. Le bord droit comporte les boutons de volume et d’alimentation, avec le port USB-C, le haut-parleur et le plateau SIM sur la tranche inférieure.

D’après les précédentes rumeurs, le Xiaomi 13 Ultra sera équipé d’un écran Samsung LTPO E6 AMOLED de de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 8 Gen2, d’une mémoire vive LPDDR5X pouvant atteindre 16 Go et d’un espace de stockage UFS 4.0 pouvant aller jusqu’à 512 Go.

En termes d’optique, le smartphone serait doté d’un capteur principal Sony IMX989 de 50 mégapixels de 1 pouce, d’un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et de deux téléobjectifs de 50 mégapixels, y compris un objectif périscopique, ainsi que d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Le smartphone sera doté d’une optique Leica avec des modes d’appareil photo. Il devrait conserver son indice de protection IP68.

Un smartphone haut de gamme

Le smartphone devrait être doté d’une batterie d’une capacité de 4 900 mAh avec un support de la charge rapide de 90W et de la charge sans fil de 50W, ainsi que de la charge sans fil inversée. Nous devrions avoir davantage de détails dans les prochains jours.

En ce qui concerne le prix de la prochaine pièce maîtresse de Xiaomi-Leica, la fuite provenant de Weibo affirme que la version d’entrée de gamme 8 Go/256 Go du smartphone pourrait être vendue à environ 6 300 yuans, soit un peu plus de 840 euros.