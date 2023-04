La fuite d’un iPhone 15 Pro factice laisse entrevoir les changements de design tant annoncés

Les rumeurs concernant l’iPhone 15 Pro se sont multipliées ces derniers temps, la dernière fuite en date semblant corroborer bon nombre des changements de design dont nous avons entendu parler en 2023. Alors qu’une série de rendus non officiels de l’iPhone 15 Pro nous a récemment donné le meilleur aperçu du prochain smartphone phare d’Apple, un prétendu modèle factice de l’iPhone 15 Pro – posté sur le réseau social chinois Douyin – nous offre désormais un aperçu du successeur attendu de l’excellent iPhone 14 Pro.

Repérée pour la première fois par PhoneArena, la maquette de l’iPhone 15 Pro présente un port USB-C, des bords légèrement incurvés et un bouton de volume à bascule unifié, trois éléments de design qui, selon les rumeurs précédentes, devraient être intégrés à l’iPhone 15 Pro.

Nous étions presque certains, par exemple, que l’iPhone 15 Pro serait doté de boutons à semi-conducteurs (c’est-à-dire non physiques), et ce nouveau modèle factice semble en effet comporter des boutons de volume, de mise en sourdine et d’alimentation qui pourraient être haptiques, plutôt que mécaniques.

La présence d’un port USB-C sur l’iPhone 15 Pro semble désormais une formalité, elle aussi. L’UE a indiqué à Apple qu’elle devait ajouter des ports de charge USB-C aux iPhone à partir de 2024, mais ce modèle factice – combiné à de précédentes fuites de photos montrant un iPhone 15 Pro avec un port USB-C – suggère que l’entreprise fera le changement en 2023.

Comme cette maquette est probablement destinée aux fabricants d’étuis pour iPhone 15 Pro, elle ne corrobore pas – ou plutôt ne peut pas corroborer – une poignée de rumeurs concernant les caractéristiques de l’appareil. Par exemple, nous nous attendons à ce que l’iPhone 15 Pro présente des bords d’écran beaucoup plus fins que ceux de l’iPhone 14 Pro, mais le modèle en question ne présente aucune marque d’affichage distincte.

Le passage à l’eSIM en France

En ce qui concerne les autres caractéristiques de l’iPhone 15 Pro (et du très controversé iPhone 15 Ultra), nous avons entendu dire qu’une puce améliorée – probablement sous la forme d’un A17 Bionic – serait exclusive aux iPhone les plus chers d’Apple, de récentes fuites laissant entendre que ce processeur pourrait rendre l’iPhone 15 Pro aussi rapide qu’un MacBook M1. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, en revanche, devraient hériter de l’A16 Bionic de l’année dernière.

Un cadre en titane et une caméra périscopique ont également été annoncés pour l’iPhone 15 Ultra, qui devrait prendre la place d’un iPhone 15 Pro Max. Il convient de noter qu’Apple pourrait se préparer à passer à l’eSIM dans les pays autres que les États-Unis pour la gamme iPhone 15, les eSIM étant apparemment prévues pour la prochaine génération des meilleurs iPhone d’Apple en France.

Nous nous attendons à ce qu’Apple lève officiellement le voile sur sa gamme d’iPhone 15 en septembre.