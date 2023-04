Elon Musk mettrait en place un projet d’IA générative chez Twitter

Les ambitions actuelles de Musk en matière d’IA ne sont pas encore claires. Il pourrait vouloir utiliser la technologie pour quelque chose d’aussi simple que l’amélioration de la fonction de recherche de Twitter, mais connaissant sa nature ambitieuse et compétitive, le milliardaire entrepreneur pourrait également viser quelque chose dans la lignée de ChatGPT , le chatbot génératif d’OpenAI tant vanté, capable de converser à la manière d’un être humain et même de créer du code informatique.

L’intérêt de Musk pour l’IA est confirmé par deux embauches récentes : Igor Babuschkin et Manuel Kroiss de DeepMind , la filiale de recherche en IA d’Alphabet. Bien sûr, ce n’est pas comme si Musk était un novice en matière d’IA. Après tout, il a cofondé OpenAI — la société à l’origine de ChatGPT — en 2015, avant de se retirer de l’entreprise quelques années plus tard.

La décision de Musk de se lancer dans l’IA intervient un peu plus d’une semaine après qu’il a signé une lettre avec un millier d’experts de l’IA appelant à une pause dans le développement de l’IA jusqu’à ce que les potentiels risques de la technologie aient été correctement évalués. Mais, son apparente volonté de mettre en place son propre projet d’IA a amené certains à se demander si la signature de la lettre n’était pas aussi un moyen pour lui de ralentir le développement afin de pouvoir plus facilement rattraper son retard.

Elon Musk se lance dans son propre projet d’intelligence artificielle (IA) au sein de Twitter , a rapporté Business Insider mardi. Avec toute l’attention portée aux outils d’IA générative tels que ChatGPT d’OpenAI et les chatbots Bard de Google , il n’est pas étonnant que Musk — un homme qui semble aimer la technologie et l’attention dans la même mesure — veuille prendre part à l’action.