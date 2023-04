Un bug de Twitter expose les tweets secrets des utilisateurs à tout le monde

En août 2022, Twitter a lancé la fonction Cercle, qui vous permet de limiter vos tweets à un groupe restreint d’utilisateurs sans pour autant rendre votre compte privé. Si cette fonctionnalité a d’abord permis de restreindre la visibilité de vos tweets à un groupe plus restreint que celui des personnes qui vous suivent, un récent bug aurait exposé vos tweets privés à de nombreuses personnes en dehors de votre Cercle, même si elles ne vous suivent pas.

De nombreux utilisateurs ont signalé que les tweets destinés aux Twitter Cercle atteignaient tous les abonnés au lieu de rester limités aux abonnés du Cercle. Amanda Silberling, de TechCrunch, qui a repéré le tweet apparemment privé d’une autre personne, ajoute que les messages personnels apparaissent dans la section « Pour vous » récemment introduite par Twitter.

Étant donné que la fonction est conçue pour tweeter en privé, de nombreux utilisateurs l’utilisent pour partager des pensées et des sentiments privés et même pour partager des médias à diffusion restreinte, et le bug pose un énorme risque pour la vie privée du compte qui publie tous ces tweets privés.

Certains utilisateurs ont vu leurs tweets provenant du Cercle atteindre d’autres abonnés en dehors du Cercle. D’autres affirment même que les tweets sont visibles par d’autres utilisateurs que les abonnés. Les utilisateurs concernés ont principalement appris la nature défectueuse de la fonctionnalité lorsque quelques inconnus ont interagi avec leurs tweets qui étaient destinés au Cercle restreint.

hey guys, just a heads up! your Twitter Circle may be available to those who are not in your circle. be careful about posting there. pic.twitter.com/Qym6r7WNz7 — Godot Jove (@AC3ATTORN3Y) April 8, 2023

Yeah, Twitter circles are broken. Twice now in 12 hours I’ve had circle tweets get likes from people I don’t even follow. Don’t use circles for anything you don’t want everyone to see because it’s not private or safe like Twitter claims — Tanesha, BSN RN Karen Kryptonite (@ERnurse86) April 8, 2023

Bien qu’il soit difficile d’attribuer le problème à une cause précise, il pourrait être lié aux récents changements apportés à l’algorithme de recommandation de Twitter, qui a segmenté le fil d’actualité en deux catégories : « Pour vous » et « Abonnements ». Comme son nom l’indique, « Pour vous » affiche également les tweets des comptes que vous ne suivez pas.

De réelles problématiques

Depuis quelques mois, Twitter Circle aurait été affecté par des bugs. Ces problèmes n’ont pas attiré l’attention de Twitter, même si le géant de la technologie cherche à promouvoir sans relâche la version payante de la plateforme, appelée Twitter Blue.

Cela pourrait constituer une violation de l’autorisation des utilisateurs et équivaloir à une atteinte à la protection des données dans le cadre de la réglementation de l’UE. Cependant, toute sanction pécuniaire pourrait être soumise à l’intervention des autorités de régulation et des législateurs.