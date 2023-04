Une fuite d’iOS 17 laisse présager une refonte du centre de contrôle après des années

Apple a confirmé qu’elle organiserait la WWDC 2023 en juin et nous nous attendons à voir l’arrivée d’iOS 17, entre autres choses. Alors que nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la prochaine itération d’iOS, une nouvelle fuite nous informe de la possibilité d’un changement majeur du Centre de contrôle.

Une fuite anonyme relayée par MacRumors, qui a divulgué des informations sur la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro, a révélé qu’iOS 17 introduira un centre de contrôle remanié tout en apportant des améliorations en termes de performances et de stabilité. Si cela se produit, ce sera la première fois que le Centre de contrôle recevra quelque chose de nouveau depuis la sortie d’iOS 11 en 2017.

En plus d’évoquer la possibilité d’un Centre de contrôle remanié, la source n’a fourni aucun détail à ce sujet. On peut toutefois s’attendre à un nouveau look et à de nouvelles fonctionnalités.

Le Centre de contrôle, introduit avec iOS 7, permet d’accéder facilement au Wi-Fi, au Bluetooth, aux données mobiles, aux réglages de la luminosité et du volume, et plus encore, en glissant simplement vers le bas dans le coin supérieur gauche de l’iPhone. Dans le cas de l’iPhone SE 3, vous devez effectuer un glissement vers le haut. Vous avez également accès à la mise au point, à la lampe de poche, à l’enregistrement d’écran, etc. et vous pouvez même ajouter d’autres fonctionnalités via les réglages du Centre de contrôle.

Cela fait beaucoup à gérer sur un seul écran, et une certaine forme de rationalisation ou d’optimisation serait la bienvenue. Le Centre de contrôle est un écran sur lequel beaucoup d’entre nous passent beaucoup de temps, Apple doit donc en améliorer le design et les fonctionnalités.

D’autres fonctionnalités attendues

Par ailleurs, nous devrions voir apparaître des fonctionnalités « intéressantes » dans iOS 17, comme l’a suggéré Mark Gurman de Bloomberg. Un récent rapport a également fait état de la prise en charge de iOS 17 par certains appareils. D’après la fuite, il est probable que l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X ne recevront pas la mise à jour iOS 17, tandis que l’iPad 5e génération, l’iPad Pro 9,7 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces ne recevront pas l’iPadOS 17.

Comme les fuites ne deviennent pas toujours vraies, il serait préférable de prendre les détails susmentionnés avec des pincettes et d’attendre l’arrivée de quelque chose d’officiel.

Apple présentera probablement de nouvelles versions de macOS, watchOS et tvOS, ainsi que le casque AR/VR qui fait l’objet de nombreuses rumeurs. La WWDC 2023 débutera le 5 juin, alors restez à l’écoute pour savoir ce qu’Apple a dans ses cartons.