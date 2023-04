Google abandonne la prise en charge de Dropcam

Les appareils de la maison connectée déchargent généralement autant de puissance de traitement que possible sur des serveurs externes, ce qui signifie qu’ils deviennent souvent inutiles lorsque les serveurs disparaissent. Google vient d’annoncer que deux de ses anciens systèmes de sécurité fermeront en 2024, ainsi que certains services connectés.

Nest, la société de Google, a racheté la société de surveillance de maison connectée Dropcam en 2014, avant de lancer ses propres caméras Nest en 2015. Après 10 ans, Google a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge Dropcam à partir du 8 avril 2024.

Google a expliqué qu’il était difficile de continuer à mettre à jour ces produits étant donné la précocité du matériel, ce qui explique l’arrêt de l’assistance.

Jusqu’au 8 avril 2024, toutes les fonctionnalités actuelles resteront disponibles, de sorte que les propriétaires pourront continuer à utiliser la Dropcam. À partir du 8 avril 2024, la Dropcam ne fonctionnera plus et l’application Nest n’affichera pas l’état de la Dropcam, ne permettra pas de visionner des flux en direct, ni de recevoir des notifications, ni de modifier les paramètres.

Qu’adviendra-t-il de l’abonnement à Nest Aware ?

L’abonnement à Nest Aware ne sera pas automatiquement annulé. Si l’abonnement Nest Aware couvre tous les appareils de votre maison, il continuera à fonctionner avec toutes les autres caméras Nest.

Si vous disposez d’un abonnement Nest Aware de première génération, vous devrez l’annuler sur home.nest.com. Il est possible de l’annuler depuis l’application Google Home si elle est liée à un compte Google. L’historique de vos vidéos ne sera plus disponible à partir du 8 avril 2024. Pour conserver les vidéos de votre Dropcam, vous pouvez les télécharger et les enregistrer avant cette date.

Les propriétaires de Dropcam abonnés à Nest Aware reçoivent une Nest Cam gratuite

Google envoie également un e-mail aux propriétaires de Dropcam ayant souscrit à Nest Aware et qui ont été actifs au cours des 28 derniers jours pour les informer qu’ils recevront une caméra Nest gratuite. S’ils ont deux Dropcams actives ou plus, ils peuvent échanger l’offre contre un maximum de deux Nest Cam filaires. L’offre est automatiquement appliquée lors du paiement.

Ceux qui possèdent une Dropcam, mais qui n’ont pas d’abonnement Nest Aware actif, bénéficient d’un coupon de réduction de 50 % sur la Nest Cam. Cette offre est valable jusqu’au 7 mai 2024, les utilisateurs ont donc encore un an pour en bénéficier.

L’application Works with Nest sera également supprimée

Après avoir prolongé la prise en charge de Works with Nest au cours des dernières années, Google a confirmé qu’elle mettrait fin à Works with Nest à compter du 29 septembre 2023. Jusqu’à cette date, toutes les connexions actuelles à Works with Nest resteront actives.

À partir du 29 septembre, ces connexions ne fonctionneront plus et vous n’y aurez plus accès. Dans les mois à venir, Google proposera un éditeur de scripts pour ceux qui souhaitent créer des automatismes de maison connectée avancés offrant de nouvelles fonctions et possibilités. Google a indiqué qu’elle travaillait également en étroite collaboration avec ses partenaires pour proposer des intégrations de remplacement dans la mesure du possible.

Les appareils de la maison connectée ne durent jamais éternellement, mais Google a de meilleurs antécédents que d’autres fabricants en ce qui concerne la durée de vie du support et les échanges.