Le Mavic 3 Pro pourrait être le premier drone de DJI avec trois caméras

Jusqu’à présent, l’année a été calme pour les drones de DJI, mais de nouvelles fuites suggèrent qu’un Mavic 3 Pro pourrait bientôt débarquer avec une nouvelle fonctionnalité excitante — trois caméras.

Le populaire @DealsDrone a posté une image sur Twitter montrant ce qui semble être la boîte du nouveau DJI Mavic 3 Pro, qui sera apparemment disponible en bundle avec le contrôleur DJI RC Pro.

L’image correspond à d’autres images récemment partagées par la même source, qui montrent un module de caméra stabilisé par un cardan avec trois objectifs séparés. Il s’agirait du premier drone grand public de DJI à offrir trois longueurs focales natives différentes, puisque l’actuel Mavic 3 possède deux objectifs (avec des longueurs focales équivalentes de 24 mm et 162 mm).

Alors, pourquoi embarquer trois capteurs photo ? Les photographes aériens et les cinéastes bénéficieraient ainsi d’une polyvalence comparable à celle des meilleurs capteurs photo sans miroir ou des derniers smartphones phares. Ce qui n’est pas encore clair, c’est la longueur focale qu’offriront ces trois caméras.

La fuite de @DealsDrone suggère que la troisième caméra pourrait « supporter un zoom 3x ». Si c’est le cas, le Mavic 3 Pro disposerait d’une caméra principale grand-angle avec un capteur CMOS 4/3 pouces et un objectif de 24 mm, d’un second téléobjectif de 162 mm avec un capteur CMOS de 1/2 pouce et d’une troisième caméra avec une longueur focale de l’ordre de 70 mm.

Mais tout cela est loin d’être certain. Une autre possibilité a été évoquée par @OsitaLV, une source de longue date de DJI, en août 2022, lorsqu’il a été suggéré qu’un futur drone Mavic pourrait plutôt offrir une troisième caméra avec un objectif de 50 mm et un capteur de 1 pouce.

As we can see the new Mavic 3E has 3 cameras, it means installing 3 cameras on a Mavic body isn’t a problem. What if they made a super cup on Mavic 3 consumer series with 4/3″ 24mm wide-angle, 1″ 50mm and 1/2″ 160mm telescope?

Cuz footage looks rough when using 2x or 3x.

— OsitaLV (@OsitaLV) August 31, 2022