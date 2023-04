Windows 11 va emprunter une grande commodité de macOS : « Forcer à quitter »

Après Windows 10, Windows 11 a vu la barre des tâches partager davantage de points communs avec le dock de macOS, notamment en la centrant sur l’écran et en abandonnant le traditionnel menu Démarrer. Mais, il est clair qu’il s’agit toujours d’un travail en cours, et nous pourrions voir des changements encore plus radicaux lorsque Windows 12 (ou quel que soit le nom de son successeur) sera en cours de développement.

Comme l’indique Toms Hardware, cette fonctionnalité sera cachée dans les Paramètres, car l’arrêt de la tâche peut entraîner la perte de données. Le paramètre se trouve dans le menu « Pour les développeurs » de la section « Confidentialité et sécurité », où l’on trouve un bouton permettant de mettre fin à une tâche. Si cette fonctionnalité est généralisée lors d’une prochaine mise à jour de Windows 11, le fait de basculer ce paramètre devrait vous permettre de mettre fin à des tâches directement depuis votre barre des tâches. Mais, il est clair que Microsoft n’a pas l’intention de permettre à l’utilisateur lambda de Windows 11 d’y accéder, et encore moins de l’activer par défaut.