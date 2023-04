La puce Apple M3 pourrait faire l’objet d’une énorme mise à niveau

Avec les rumeurs de la prochaine gamme de MacBook d’Apple à l’horizon, les passionnés de technologie du monde entier sont impatients de savoir ce qu’ils peuvent attendre de ces nouveaux appareils. Aujourd’hui, des sources ont déterminé que les prochains ordinateurs portables d’Apple auront des tailles plus petites et plus grandes disponibles et pourraient également être alimentés par le processus N3E de TSMC.

Il ne fait aucun doute qu’Apple travaille d’arrache-pied sur sa dernière puce de nouvelle génération, la puce Apple M3, mais si un nouveau rapport s’avère exact, elle sera bien plus avancée que nous ne le pensions.

On a longtemps spéculé sur le fait qu’Apple utiliserait le processus de 3 nm de TSMC pour ses puces de la série M3, mais il semble qu’Apple sautera complètement cette itération et optera pour le N3E de TSMC, qui est un processus de 3 nm plus avancé chez le fondeur de puces taïwanais. Le rapport du China Times relayé par Wccftech indique qu’Apple sera le premier client à utiliser ce nœud de processus N3E de TSMC et qu’elle l’utilisera à la fois pour la puce Apple M3 qui devrait équiper le prochain MacBook Air et l’iPad Pro.

Elle pourrait également utiliser le nœud de 3 nm avancé pour sa puce A17 Bionic, qui équipera le futur iPhone et l’iPad non-pro, mais comme pour tout ce qui concerne Apple, il faut prendre tout cela avec des pincettes. On pensait initialement que la puce Apple M2 annoncée en 2022 serait fabriquée selon un processus 3 nm, mais cela n’a pas été le cas. On ne sait pas si cela est dû à des problèmes persistants concernant la COVID et les chaînes d’approvisionnement, mais Apple a opté pour le procédé de 5 nm pour les puces M1 et M2, et elle n’a sans doute pas obtenu les gains de performance qu’elle espérait avec la puce M2.

En tant que première entreprise à utiliser la technologie 3 nm, Apple aurait sécurisé l’ensemble de l’approvisionnement de TSMC afin de s’assurer que les processeurs de ses nouveaux appareils soient de la plus haute qualité et de la plus haute performance. Il s’agit d’une nouvelle étape passionnante pour le géant de la technologie, qui s’accompagne d’un grand potentiel d’amélioration des performances et d’une meilleure efficacité énergétique.

De réelles améliorations de performances ?

Certes, la puce M2 est impressionnante, mais l’amélioration de ses performances par rapport à la puce M1 n’est qu’une mise à niveau assez classique d’une génération à l’autre. Cependant, un passage à la technologie de 3 nm serait beaucoup plus substantiel, offrant en fait une raison convaincante de passer d’un MacBook Air M1 à un MacBook Air M3.

Personnellement, je pense que le MacBook Air (M1) reste le meilleur ordinateur portable pour la plupart des utilisateurs grâce à ses performances phénoménales, son excellente autonomie et son prix encore plus avantageux. L’augmentation du prix du MacBook Air (M2) est difficile à justifier, à mon avis, étant donné la modeste augmentation des performances par rapport à son prédécesseur.

Cela pourrait bien changer avec le passage au N3E de TSMC, qui devrait apporter une amélioration substantielle des performances, de l’ordre de 30 % ou plus, ainsi qu’une meilleure autonomie. Étant donné la faiblesse des ventes de la gamme Mac M2 au cours de l’année écoulée, Apple doit vraiment donner aux gens une meilleure raison de changer.