Les rendus du Google Pixel 7a font surface en 3 coloris

Google devrait présenter le Pixel 7a, successeur du Pixel 6a, lors de la Google I/O en mai. Une récente rumeur a révélé les coloris Carbon, Cotton and Arctic Blue pour le Pixel 7a. Aujourd’hui, les rendus du smartphone dans ces trois coloris ont fait surface sur la toile.

Il semble que le design du Pixel 7a sera basé sur celui du Pixel 6a et du Pixel 7. Les images fuitées du Pixel 7a montrent pour la première fois la splendide variante Arctic Blue (visible ci-dessus).

Le smartphone a un design analogue à celui de son prédécesseur et serait doté d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un châssis métallique et d’un dos en verre. La bande « Camera Bar » au dos serait dotée d’une couche de protection métallique et d’une finition mate, contrairement à la finition brillante de ses prédécesseurs.

Parmi les caractéristiques du Pixel 7a, on peut citer un écran AMOLED de 6,1 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Tensor G2 avec puce de sécurité Titan M2, 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.1 et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Pour la photo, nous devrions retrouver une caméra arrière de 64 mégapixels avec un capteur Sony IMX787, une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un capteur Sony IMX712 et une caméra frontale de 8 mégapixels avec capteur Sony IMX355 à ouverture f/2,0.

La batterie de 4 410 mAh avec un support de la charge rapide en filaire et de la charge sans fil s’occuperont de garder le tout allumé. Le Pixel 7a sera livré avec Android 13, un support double SIM (nano + eSIM), de la 5G et sera résistant à la poussière et à l’eau (IP67).

Après l’annonce lors de la Google I/O le mois prochain, le Pixel 7a devrait être mis en vente dès juin 2023, par rapport au Pixel 6a, qui n’a été déployé que fin juillet 2022 dans plusieurs pays. Même s’il n’y a pas beaucoup de changements visuels, il y aura probablement beaucoup de changements sous le capot, et cela pourrait aider le Pixel 7a à devenir le meilleur smartphone de milieu de gamme de l’année.