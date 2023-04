L’OLED du Pixel Fold pourrait être meilleur que celui du Galaxy Z Fold 5

Les plans de Samsung Display concernant les nouveaux matériaux OLED ont été dévoilés et concernent les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, les futures séries iPhone 15 et iPhone 16, et peut-être même le premier smartphone pliable de Google.

Tout d’abord, les médias coréens affirment que Samsung utilisera l’ensemble de matériaux M12 pour les panneaux OLED qui seront bientôt utilisés par le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. En outre, Samsung Display prévoit d’étendre l’application du jeu de matériaux M12 à d’autres modèles d’iPhone. Alors que seuls deux des quatre modèles d’iPhone 14 sortis l’année dernière utilisent des matériaux OLED M12, le récent rapport de The Elec indique que les quatre variantes de l’iPhone 15 à venir seront dotées de panneaux OLED à base de M12.

En plus d’appliquer les panneaux OLED basés sur le M12 à davantage d’appareils, Samsung Display développe également deux nouveaux ensembles de matériaux OLED, selon le même rapport. Tout d’abord, Samsung travaille sur les écrans OLED M13, qui pourraient être utilisés par Google pour son premier smartphone pliable, qui devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année.

Si cela est vrai, cela signifie que le premier smartphone pliable de Google pourrait utiliser un nouveau jeu de matériaux M13, tandis que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 utiliseraient des OLED M12. Il est vrai que cela semble un peu étrange, étant donné que les smartphones Google se vantent rarement des dernières et meilleures avancées matérielles.

Le Pixel Fold devrait être doté d’un écran externe de 5,8 pouces avec une résolution de 1 900 x 1 080 pixels. L’écran interne « de la taille d’une tablette » pourrait peser 7,6 pouces avec une résolution de 2 208 x 1 840 pixels et peut-être un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Contrairement à l’écran orienté vers le portrait que l’on trouve à l’intérieur du Galaxy Z Fold 4, l’écran du Pixel Fold sera davantage orienté vers le paysage. L’appareil sera alimenté par le même chipset Tensor 2 qui équipe actuellement les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Le matériau OLED M14

Deuxièmement, Samsung Display a une longueur d’avance sur ses plans de développement de matériaux OLED, et il semblerait que le géant de la technologie travaille également sur le matériau OLED M14. Ce dernier, selon le rapport, sera utilisé pour la série iPhone 16 dont la sortie est prévue pour fin 2024.

Samsung devrait annoncer les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 en août-septembre 2023. Le Z Fold 5 devrait être doté d’une nouvelle charnière. Par ailleurs, le premier smartphone pliable de Google, le Pixel Fold, devait initialement être commercialisé en mai 2023, mais de nouveaux rapports font état d’une sortie au troisième trimestre de cette année. Enfin, Apple devrait annoncer son prochain iPhone à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième.