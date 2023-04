Apple aurait mis de côté son Pro Display XDR de 27 pouces

Apple ne semble pas pressé de lancer de nouveaux écrans. La société de Cupertino propose de nombreux choix sur le marché, notamment le Pro Display XDR et le Studio Display, mais beaucoup attendaient avec impatience une nouvelle version de 27 pouces de ce dernier, qui utiliserait un rétroéclairage mini-LED et offrirait la technologie de taux de rafraîchissement variable ProMotion pour une expérience visuelle plus fluide, ainsi qu’une plus grande précision des couleurs.

Malheureusement, il se pourrait que nous devions attendre encore plus longtemps. Ross Young, analyste de l’industrie de l’affichage, rapporte (source accessible uniquement aux abonnés) qu’Apple a mis de côté ses projets de lancement du Pro Display XDR de 27 pouces. Il n’y a pas de cause discernable à cet arrêt, bien qu’il ait été précédemment rapporté qu’Apple avait rencontré des problèmes au cours de la phase de recherche et de développement.

Selon Young, Apple a commandé des panneaux l’année dernière, ce qui donne du crédit aux précédents rapports selon lesquels l’entreprise visait un lancement fin 2022. Mais les retards se sont poursuivis, la dernière prévision étant un lancement au premier trimestre 2023. Nous avons dépassé cette date à grands pas et aucun nouveau produit n’est en vue.

L’écran Pro Display XDR original d’Apple, d’une taille de 32 pouces et d’une résolution de 6K, a apparemment soulevé la question de savoir si le nouvel engouement d’Apple pour les écrans autonomes n’était pas une expérience visant à voir combien d’argent elle pouvait soutirer aux portefeuilles de ses clients les plus endurcis. À 5 499 euros pour l’écran et 1 099 euros pour le support inclinable, tous les créateurs, à l’exception des plus fortunés, ont renoncé à l’achat de cet écran. Il s’agissait certes d’un bel écran, mais pour de nombreuses personnes travaillant dans un domaine où il existe de nombreuses alternatives bien inférieures à la moitié du prix, la perspective d’en posséder un n’était rien de plus que du lèche-vitrine.

Un accessoire pourtant attendu

Puis est arrivé le Studio Display 5K, qu’Apple a lancé en 2022 en même temps que le nouveau Mac Studio. Cette beauté de 27 pouces était proposée à un prix beaucoup plus raisonnable de 1 749 euros et offrait des fonctionnalités utiles, notamment une caméra intégrée de 12 mégapixels, des microphones intégrés, de puissants haut-parleurs et un écran IPS de 600 nits. Il est également doté de la puce Apple Silicon pour gérer certaines des fonctions intégrées de la caméra et de la commande vocale.

Entre les taux de rafraîchissement standard de l’industrie pour les tâches créatives et les contenus qui se rapprochent de 120 Hz, et macOS qui gagne en respect en tant que plateforme de jeu viable, nous avions espéré qu’Apple serait plus enclin à présenter ce successeur tant attendu après le succès de l’écran Studio Display. Mais les problèmes de fabrication, associés à un climat économique étouffant, ont freiné les dépenses de détail d’une manière à laquelle même sa branche mobile n’a pas échappé, de sorte qu’Apple a peut-être décidé que l’opportunité de revenus ne valait pas l’investissement. Il n’y a pas de réponse claire à la question de savoir si cet écran de rêve verra un jour le jour.