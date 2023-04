YouTube Music semble déployer les paroles en temps réel pour les utilisateurs d’Android

Les principaux concurrents de YouTube Music — Spotify et Apple Music — ont reçu cette fonctionnalité il y a longtemps, laissant YouTube Music et Amazon Music comme les principales plateformes de streaming musical en Occident à ne pas avoir la possibilité d’afficher les paroles en temps réel.

Si vous ne savez toujours pas ce qu’implique cette fonction de paroles en temps réel, sachez qu’elle affiche les paroles en synchronisation avec la lecture de la chanson dans l’application. Depuis longtemps, les utilisateurs de YouTube Music doivent faire appel à des services tiers payants (comme MusixMatch) pour bénéficier de la prise en charge des paroles en temps réel. Lorsque cette fonctionnalité sera étendue à l’ensemble des utilisateurs de YouTube Music, cette solution de contournement ne sera plus nécessaire. Cela dit, on ne sait pas encore si Google limitera la prise en charge des paroles en temps réel à sa base d’utilisateurs payants.

Dans sa version actuelle, la mise en œuvre par YouTube des paroles en temps réel nécessite que les utilisateurs tirent vers le haut l’onglet central de l’écran « En lecture ». Les paroles sont alors affichées dans un texte facile à lire et, au fur et à mesure que la chanson progresse, la ligne correspondante est mise en évidence en gras, ce qui permet aux utilisateurs de chanter facilement.

Bien que l’on ne sache pas si la version iOS de YouTube Music a commencé à recevoir la fonctionnalité, des captures d’écran postées par des utilisateurs indiquent que certains utilisateurs de la version 5.51.50 de l’application Android ont commencé à recevoir la fonctionnalité. Toutefois, étant donné que Google n’a pas encore annoncé officiellement cette nouvelle fonctionnalité, on peut supposer qu’ elle est actuellement testée auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs avant d’être déployée à plus grande échelle .

Parmi les principaux inconvénients de YouTube Music, citons l’absence d’une application dédiée pour les ordinateurs de bureau, des débits binaires inférieurs pour les utilisateurs payants et gratuits, et le fait que les utilisateurs de la version gratuite n’ont pas la possibilité d’écouter de la musique en arrière-plan.

Avec Spotify, Apple Music et Amazon Music, YouTube Music est l’une des plateformes de streaming musical les plus utilisées au monde. Bien que YouTube Music ait bénéficié de plusieurs améliorations au cours des dernières années, certains pensent encore que la plateforme offre un ensemble limité de fonctionnalités par rapport à la concurrence.