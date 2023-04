Bing Chat vient d’être amélioré de deux façons importantes

Bing Chat est déjà l’un des outils de chat en ligne les plus rapides et les plus fiables du marché, et Microsoft vient de le rendre encore plus puissant grâce à plusieurs mises à jour importantes.

Les changements les plus importants concernent probablement la mémoire de Bing Chat, qui permet des conversations plus longues. Auparavant, Microsoft limitait la durée des conversations avec Bing avant qu’un nouveau départ ne soit nécessaire pour éviter un effondrement effrayant de l’IA. Ce délai a été prolongé, mais l’article de blog de Microsoft ne donne pas de détails particuliers.

Microsoft affirme également que les performances se sont améliorées, en particulier dans la barre latérale de Edge, mais je n’ai remarqué aucun changement significatif. Bing Chat a toujours semblé rapide, étant donné certaines des tâches qui lui sont confiées.

Parmi les autres améliorations apportées à Bing Chat, citons la possibilité de générer des images dans la barre latérale et de poursuivre les conversations après avoir fermé la fenêtre ou navigué vers une nouvelle page.

Bing Chat continue de s’améliorer. Google tente de rattraper son retard avec sa propre version de l’IA appelée Bard. Jusqu’à présent, OpenAI et Microsoft sont toujours en tête avec la technologie GPT-4 raffinée.