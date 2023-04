WhatsApp prévoit un changement que les utilisateurs d’Android pourraient adorer

WhatsApp pourrait bientôt introduire un changement de design majeur pour les utilisateurs d’Android, qui sera copié sur son application iOS. Ce changement interviendra après plusieurs années et permettra à WhatsApp de conserver une apparence cohérente entre Android et iOS.

Un récent rapport de WABetaInfo suggère que WhatsApp teste un nouveau look « moderne et intuitif » pour Android dans le cadre de la nouvelle mise à jour bêta 2.23.8.4. Cela conduira à l’introduction de la barre de navigation inférieure pour accéder à diverses fonctionnalités.

Si cela vous semble familier, sachez qu’une barre de navigation en bas de page existe déjà dans l’application WhatsApp pour iOS. Elle permettra d’accéder facilement aux discussions, aux statuts, aux communautés et aux appels. Actuellement, WhatsApp pour Android contient toutes ces options, qui paraissent monotones et ennuyeuses. Ce nouveau look est rafraîchissant et peut même aider les utilisateurs à s’adapter à Android lorsqu’ils quittent iOS.

Une chose à noter est que ce nouveau changement est toujours en cours de développement et qu’il n’y a aucune indication sur la date à laquelle il sera disponible pour les utilisateurs, qu’il s’agisse de la version bêta ou de la version stable. Cela pourrait arriver bientôt, mais il n’y a pas de calendrier provisoire.

En attendant, la plateforme de messagerie appartenant à Meta teste également la possibilité de verrouiller les chats afin de les protéger des personnes qui s’intéressent à votre vie privée. Cette fonctionnalité est également en cours d’élaboration, mais nous ne savons pas encore quand elle sera disponible pour tous.

En ce qui concerne ce qui a déjà été mis en place, WhatsApp a récemment ajouté de nouveaux contrôles pour les administrateurs de groupes, qui leur permettent de surveiller les personnes ajoutées au groupe et de voir les groupes qu’ils ont en commun avec d’autres.

Je vous tiendrais au courant de ce que WhatsApp prévoit de faire à l’avenir.