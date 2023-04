Une fuite du ASUS ROG Phone 7 révèle un design très familier

Le très attendu ROG Phone 7 de ASUS devrait être lancé jeudi prochain. Mais il semblerait que nous ayons un petit aperçu avant le lancement grâce à de nouvelles fuites.

Grâce à Evan Blass, de nouveaux rendus du prochain ROG Phone 7 ont été divulgués. À en juger par les images, il semble que ASUS ait décidé de jouer la carte de la sécurité avec le design. À tel point que si vous échangez ces images avec des photos du ROG Phone 6, vous ne pourrez probablement pas faire la différence.

ASUS a progressivement simplifié le design de ses smartphones Republic of Gamers (ROG), comme en témoigne la série ROG Phone 6. Alors que les premiers modèles ROG Phone 3 et ROG Phone 4 avaient un design plus furtif, les générations suivantes ont été esthétiquement plus sobres. Cette tendance se poursuit avec le ROG Phone 7 Pro.

Les images comprennent des accessoires qui nous empêchent de voir l’appareil dans son intégralité. Ces accessoires comprennent un étui Aero Active Cooler et un protecteur d’écran.

La face avant du ROG Phone 7 Pro est illustrée avec de fines bordures sur les côtés et des bordures relativement plus épaisses en haut et en bas.

Un lancement le 13 avril

D’après ce que nous savons de l’appareil, les rumeurs suggèrent que l’écran sera une dalle OLED de 6,78 pouces avec une fréquence de 165 Hz. Il devrait également fonctionner avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 et disposer d’une batterie de 6 000 mAh avec une vitesse de charge de 65 W. Quant à la caméra, elle devrait être dotée d’un triple système de caméras arrière de 50 mégapixels, 13 mégapixels et 5 mégapixels. Il devrait également être équipé d’une caméra selfie de 32 mégapixels.

En fin de compte, il semble que le ROG Phone 7 aura beaucoup en commun avec son prédécesseur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les plus grandes améliorations seront probablement le processeur plus puissant et la caméra frontale améliorée. Mais nous en aurons la certitude le 13 avril prochain.