Sony préparerait une nouvelle console portable PlayStation conçue pour le jeu à distance

Sony pourrait faire son retour sur le marché des consoles de jeux portables. Un récent rapport d’Insider Gaming laisse entendre que Sony pourrait lancer un nouvel appareil portable PlayStation dans un avenir proche.

Si cette information s’avère exacte, elle marquera le retour de Sony dans le domaine des consoles de jeu portables, qu’il avait quitté avec l’abandon de la PlayStation Vita il y a quelques années. Bien que ce futur appareil de jeu portable n’ait pas encore de nom officiel, il est connu en interne sous le nom de « Q Lite », ajoute le rapport.

La PlayStation Vita a été en vente pendant plus de 8 ans avant que Sony n’arrête sa fabrication en 2019. Bien que la Vita continue d’avoir une base de fans fidèles parmi les amateurs de jeux portables, elle a été un échec commercial qui n’a souvent pas atteint ses objectifs de vente à l’échelle mondiale. Outre son incapacité à rivaliser avec son principal concurrent, la Nintendo 3DS, la Vita a également dû faire face à la concurrence acharnée des jeux sur smartphone, dont la popularité ne cesse de croître. Les smartphones devenant de plus en plus performants au fil des générations, la demande de consoles de jeux portables dédiées a diminué.

Étant donné le parcours désagréable de Sony avec les consoles de jeu autonomes telles que la PSP et la Vita, il pourrait être surprenant que l’entreprise envisage de revenir sur ce marché. Il est intéressant de noter que Sony semble prendre plusieurs mesures pour s’assurer que cette future console portable ne connaisse pas le même sort que ses prédécesseurs.

Pas de successeur à la PlayStation Vita

L’un des principaux enseignements du rapport d’Insider Gaming est la probabilité que cette console en cours de développement soit très différente des consoles portables précédentes de Sony. La source rapporte que la Q Lite est une nouvelle console portable PlayStation qui utilise le Remote Play avec la PS5, une fonctionnalité que Sony a dernièrement promue et qui permet aux utilisateurs de contrôler à distance leurs consoles PlayStation et de diffuser du contenu à partir de celles-ci.

La Q Lite se comportera davantage comme un accessoire de la PS5, et non comme une plateforme de jeu indépendante comme les anciennes consoles portables de Sony. Le rapport indique également que Sony n’a pas l’intention de promouvoir le Q Lite en tant qu’appareil de streaming sur le cloud, ce qui signifie que l’appareil restera probablement à proximité des consoles, contrairement aux ordinateurs de poche dédiés au streaming. L’appareil pourra diffuser en continu jusqu’à 1080 p et 60 fps, mais il a besoin d’une connexion Internet constante.

La Q Lite ressemble à une manette de PS5, mais avec un énorme écran tactile LCD de 8 pouces au milieu. Elle dispose de gâchettes adaptatives et des fonctions habituelles d’une manette.

La deuxième phase de la PS5

Selon Insider Gaming, la Q Lite est en phase d’assurance qualité et sera lancée après la PS5 Detachable Disc Drive et avant la PS5 Pro. L’année dernière, Sony a dévoilé le PlayStation VR2, plus fin et plus confortable.

Selon Jeff Grubb, un connaisseur du secteur, Sony se prépare à annoncer la deuxième phase de la PS5, qui fait référence à la gamme de jeux à venir. Toutefois, cette deuxième phase comprend également de nouvelles offres matérielles, telles qu’un lecteur de disque détachable PS5, des projets d’écouteurs et de casques sans fil, ainsi qu’un appareil portable appelé Q Lite, dont la sortie est prévue prochainement.

La PlayStation 5 Pro devrait également sortir pour les fêtes de fin d’année 2024.