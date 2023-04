Les spécifications de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra font surface

Ces derniers mois, nous avons eu droit à notre part de fuites concernant la série Galaxy Tab S9 de Samsung, la plus récente révélant le design apparent de la Galaxy Tab S9+. Cependant, le train des rumeurs ne s’arrête pas là, puisqu’une fuite de longue date vient de dévoiler les caractéristiques de la Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung a fait un grand pas en avant sur le marché des tablettes l’année dernière en lançant la Galaxy Tab S8 Ultra avec des caractéristiques haut de gamme. Il s’agissait du modèle le plus cher de la série Tab S8. Samsung semble suivre la même voie, car les principales spécifications de la prochaine Galaxy Tab S9 Ultra ont fait surface.

Ice Universe, une source bien connue, a rendu ces détails publics. La Galaxy Tab S9 Ultra mesurerait 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, soit les mêmes dimensions que sa prédécesseure. Le poids de l’appareil a toutefois augmenté de 11 g pour atteindre 737 g. Malheureusement, la source n’a pas fourni de rendu.

La Tab S9 Ultra devrait être dotée d’un écran WQXGA+ (2 960 x 1 848 pixels) de 14,6 pouces avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 120 %. La société a choisi la même taille d’écran et sera plus probablement un écran Super AMOLED comme sa prédécesseure.

Elle serait alimentée par un Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour le SoC Galaxy vu dans le Galaxy S23 Ultra. Le chipset sera couplé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5X, la plus rapide disponible sur le marché.

Prise en charge du stylet, et grande batterie

L’une des nouvelles caractéristiques de cette tablette phare devrait être l’indice de protection IP. La Tab S9 Ultra est censée avoir un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. La tablette devrait disposer d’une grande batterie de 11 200 mAh qui prend en charge la charge rapide de 45 W.

Parmi les autres caractéristiques possibles de la tablette, citons la prise en charge du stylet S Pen, des haut-parleurs stéréo avec Sound by AKG, une connectivité 5G, le dernier logiciel One UI, et bien plus encore. Plus d’informations et de rendus de la tablette phare sont attendus dans les mois à venir, avant qu’elle ne soit officialisée avec les autres tablettes de la série Galaxy Tab S9 plus tard dans l’année.

Bien qu’il soit évidemment trop tôt pour en être certain, il semble extrêmement probable que Samsung aura un calendrier de lancement de produits haut de gamme très chargé au cours du second semestre 2023.