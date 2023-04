Microsoft Edge dispose d’un nouveau mode de fenêtre fractionnée caché

Vous pouvez tester cette fonctionnalité en ouvrant edge://flags/#edge-split-screen (copiez et collez ce lien, cliquer ne fonctionnera pas), en cliquant sur « Enabled » dans le menu déroulant en surbrillance et en redémarrant le navigateur lorsque cela vous est demandé.

Vous pouvez ajuster la taille de chaque côté en faisant glisser la barre centrale, et les onglets divisés en deux moitiés sont soulignés en bleu dans la barre d’onglets. La barre d’adresse est également divisée en deux, et se comporte indépendamment.