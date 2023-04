Apple devrait bientôt publier iOS 16.4.1 pour éliminer les bugs

Cela n’empêche pas Apple d’apporter les modifications nécessaires à l’application météo native et au widget qui l’accompagne par une mise à jour d’iOS si nécessaire. Outre le widget de l’application météo native, la mise à jour iOS 16.4.1 pourrait corriger un autre bug qui oblige certains utilisateurs d’iPhone à saisir à nouveau leur mot de passe Wi-Fi. D’autres bugs pourraient être ciblés par la mise à jour et nous devrons attendre la publication pour voir la liste des changements.

Selon MacRumors , une source sur Twitter qui a soi-disant de bons antécédents affirme que même si Apple a déjà publié la première bêta pour iOS 16.5, iOS 16.4.1 est en route et arrivera soit cette semaine, soit la semaine prochaine . Une mise à jour mineure, comme celle-ci, est généralement diffusée pour exterminer certains bugs et corriger des vulnérabilités .