Microsoft pourrait supprimer l’une des fonctionnalités les plus utiles de Windows 11 : le Alt + Tab

Une première version de ce qui sera probablement une mise à jour majeure de Windows 11 a été diffusée aux personnes inscrites pour la tester, et il semble que Microsoft apporte un changement assez important à l’une des fonctions les plus utiles : « Alt + Tab ».

Comme le rapporte Neowin, il semblerait que Microsoft limite le nombre de fenêtres récentes que vous pouvez faire défiler lorsque vous appuyez sur les touches Alt + Tab du clavier.

Un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Xeno a fouillé dans la dernière version, et a remarqué que dans les paramètres « Multitâche » de Windows 11, la limite des onglets vers lesquels vous pouvez rapidement basculer (chaque « onglet » représentant une application ouverte) a été réduite d’un maximum illimité à 20.

Bien que je ne sois pas un grand fan de Microsoft qui supprime des caractéristiques et des fonctionnalités de Windows 11, dans ce cas, c’est peut-être une bonne chose. « Alt + Tab » est l’une des plus anciennes fonctionnalités de Windows, et l’une des plus utiles. En maintenant la touche Alt enfoncée, puis en appuyant sur la touche Tab, vous pouvez passer rapidement d’une application à l’autre. Cela peut s’avérer beaucoup plus rapide que d’essayer de trouver l’application ouverte sur votre bureau ou dans la barre des tâches, en particulier lorsque vous utilisez des appareils dotés d’écrans plus petits, comme les ordinateurs portables.

« Alt + Tab » vous permet également de passer d’une application en plein écran à une autre, comme les jeux, sans avoir à les fermer. Cette fonction a sauvé la vie de nombreuses personnes lorsqu’une application ou un jeu ne répond plus, car vous pouvez « Alt + Tab » en sortir et le fermer, sans avoir à redémarrer tout votre PC et risquer de perdre tout le travail non sauvegardé.

“All tabs” has been replaced with “20 most recent tabs” in Builds 25,330, 23,424 and 22,624.1537 https://t.co/bM7BoQrubx —Xeno (@XenoPanther) March 31, 2023

Une bonne chose

Limiter l’utilité de cette fonctionnalité serait certainement inquiétant, mais comme le souligne Xeno dans un autre tweet, 20 est encore un grand nombre d’applications ouvertes. Si vous avez un grand nombre d’applications qui tournent en arrière-plan, votre PC commencera à fonctionner lentement — et essayer de trouver rapidement l’application ou la fenêtre dont vous avez besoin peut également devenir un cauchemar.

Comme « Alt + Tab » vous permet de basculer instantanément vers les applications et de commencer à les utiliser, Windows 11 a besoin de les faire tourner dans la mémoire vive (RAM) de votre PC, de sorte que la présence d’une vingtaine d’applications, voire plus, pèse lourdement sur les ressources, ralentissant votre ordinateur et risquant même de le faire planter.

Il semble que pour réduire la probabilité de ces pannes, Microsoft ait mis en place une limite, et dans ce cas, c’est probablement la bonne chose à faire.