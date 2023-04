iOS 17 pourrait mettre fin à l’un de ses iPhone les plus importants : l’iPhone X

Les iPhone d’Apple ont la réputation d’être beaucoup plus évolutifs que la moyenne des smartphones, pour autant qu’un tel concept soit possible dans le monde de la technologie mobile. Ce sentiment repose, du moins en partie, sur le fait que la société de Cupertino s’engage à assurer le support logiciel à long terme de tous ses appareils. Mais, toutes les bonnes choses ont une fin…

La WWDC 2023 d’Apple est dans quelques semaines, et c’est à cette occasion que nous nous attendons à ce que l’entreprise dévoile de nouvelles mises à jour logicielles pour l’iPhone, l’Apple Watch, les iPad, les Mac, et bien plus encore. Cela signifie que nous verrons un aperçu d’iOS 17, watchOS 10, iPadOS 17 et macOS 14 pendant la conférence. Cependant, un nouveau rapport semble indiquer que iOS 17 et iPadOS 17 abandonneront la prise en charge des appareils sortis entre novembre 2015 et novembre 2017.

Selon MacRumors, iOS 17 abandonnera la prise en charge des appareils suivants : iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, la première génération d’iPad Pro de 9,7 pouces et de 12,9 pouces, et l’iPad de cinquième génération.

Si tel est le cas, cela montre qu’Apple abandonnera la prise en charge des appareils dotés de la puce A11 Bionic ou d’une puce plus ancienne avec les nouvelles mises à jour iOS 17 et iPadOS 17. Mais, il semble qu’il y aura quelques rares exceptions, comme les modèles d’iPad de 6e et 7e génération dotés de la puce A10 Fusion, ainsi que les iPad Pro de 10,5 pouces et 12,9 pouces de deuxième génération dotés de la puce A10X Fusion.

À l’heure actuelle, tout iPhone ou iPad doté d’une puce A5 à A11 présente une faille de sécurité au niveau du boot ROM qui ne peut pas être corrigée par Apple. En effet, le boot ROM ne fonctionne qu’en lecture seule. Grâce à cet exploit, ces appareils particuliers ont pu être perpétuellement jailbreakés sur plusieurs versions d’iOS, ce qui permet aux utilisateurs de modifier le système de fichiers d’iOS.

La WWDC aura lieu le 5 juin

iOS 16 lancé l’année dernière ne prend plus en charge certains appareils plus anciens, notamment l’iPhone 6 s, l’iPhone 6 s Plus, l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone SE original, le dernier iPod touch, l’iPad Air 2 et l’iPad mini 4. Ainsi, l’abandon par iOS 17 de la prise en charge des appareils iPhone 8 et iPhone X n’est pas tout à fait surprenant — ils ont déjà 5 ans. Apple prend toujours en charge les mises à jour logicielles pour les appareils plus anciens, mieux que la plupart des fabricants Android. Néanmoins, il est remarquable d’entendre que l’iPhone X pourrait finalement être mis au placard, étant donné l’impact que le smartphone a eu au fil des ans.

Attendez-vous à voir iOS 17 et les autres mises à jour logicielles lors de la WWDC qui aura lieu le 5 juin.

La plupart des rapports indiquent qu’iOS 17 sera une mise à jour quelque peu incrémentielle, se concentrant davantage sur l’engagement d’Apple à se conformer à la législation européenne. À cette fin, la société de Cupertino va probablement mettre en place pour la première fois un support pour les App Store tiers. En revanche, nous ne savons absolument rien de l’iPadOS 17. Selon toute vraisemblance, Apple continuera à mettre en œuvre des fonctionnalités multitâches sophistiquées dans le but de faciliter l’utilisation du 2-en-1 sur ses iPads « Pro » haut de gamme.