Apple envisage d’ajouter un écran tactile à l’étui de charge des AirPods

Apple pourrait apporter des fonctionnalités utiles à l’étui de recharge des AirPods. Pour ce faire, Apple ajouterait un écran tactile externe à l’étui de AirPods, selon une demande de brevet déposée par le géant à la pomme croquée auprès de l’Office américain des brevets et des marques, comme le souligne PatentlyApple. Le brevet s’intitule « Devices, Methods, and Graphical User Interface Interactions with a Headphones Case » et a été déposé en septembre dernier.

Non seulement les utilisateurs d’AirPods auraient la possibilité de contrôler leurs écouteurs stéréo sans fil grâce à l’écran tactile, mais ce dernier pourrait également permettre aux propriétaires d’AirPods de contrôler Apple Music à l’aide d’une interface utilisateur graphique sur l’écran tactile de l’étui de charge. En tapotant et en balayant l’écran, l’utilisateur pourrait contrôler le volume, lire certaines chansons, activer Siri, etc. En pressant l’étui, l’utilisateur peut basculer entre le mode Annulation du bruit et le mode Transparence. L’Apple Pencil peut également être utilisé pour interagir avec l’écran tactile.

Les sorties tactiles contribuent à améliorer l’expérience de l’utilisateur et peuvent l’alerter d’un événement imminent qui se produira s’il n’effectue pas une saisie à temps. Les illustrations de la demande de brevet montrent comment l’étui pourra interagir avec des applications iOS comme Apple Music, Apple TV+ Messages, Plans, Weather et bien d’autres encore.

L’utilisateur entendrait, par exemple, les indications détaillées de Plans par l’intermédiaire de ses AirPods. Les messages seraient lus à l’utilisateur par l’intermédiaire de ses AirPods, tout comme les prévisions météorologiques, le contenu vidéo en continu, les appels téléphoniques et bien plus encore.

Dans sa demande de brevet, Apple écrit : « Il existe un besoin pour un étui de casque qui puisse contrôler les opérations traditionnellement associées aux casques (par exemple, les commandes de lecture, le changement de source audio, le changement de mode de sortie audio, etc.) Il est également nécessaire de disposer d’un boîtier d’écouteurs capable de transmettre des informations à l’utilisateur, par le biais de dispositifs haptiques et/ou d’affichage. Ces méthodes et interfaces complètent éventuellement les méthodes conventionnelles de contrôle des casques sans fil. Ces méthodes et interfaces réduisent le nombre, l’étendue et/ou la nature des données fournies par l’utilisateur et produisent une interface homme-machine plus efficace ».

Bien entendu, le dépôt d’une demande de brevet, et même l’obtention d’un brevet, ne garantit pas qu’Apple ait l’intention d’utiliser la technologie, les processus et les idées que l’entreprise cherche à protéger.