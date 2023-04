La nouvelle maquette du Galaxy Z Flip 5 prévoit un massif écran de couverture

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Galaxy Z Flip 4 est (de loin) l’appareil pliable le plus vendu au monde, mais ce petit écran Super AMOLED de 1,9 pouce que l’on trouve à l’extérieur d’un écran pliable de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz… ne fait probablement pas partie des 10 points forts de l’appareil.

Par rapport à la concurrence, c’est sans doute l’une des principales faiblesses, puisque le Razr de Motorola, par exemple, réimaginé pour la troisième génération, est doté d’un écran de 2,7 pouces beaucoup plus grand et plus utile. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble qu’une autre édition du Razr soit en préparation avec un second écran encore plus grand, mais les fans inconditionnels de Samsung n’ont peut-être pas à s’inquiéter outre mesure après tout.

En effet, le premier fabricant mondial de smartphones prépare sans surprise une énorme mise à niveau dans ce domaine crucial pour la nouvelle génération du Galaxy Z Flip 5, attendue depuis un certain temps déjà et décrite aujourd’hui par l’une des sources d’information les plus réputées de Samsung sur les interwebs.

Malheureusement, SamMobile n’est pas vraiment spécialisé dans la production de rendus de haute qualité d’appareils non encore sortis et non annoncés, donc à la place, ce que nous voyons aujourd’hui est une maquette de design du Galaxy Z Flip 5 dépouillé… qui fait néanmoins un travail assez décent pour faire passer son message.

Heureusement, c’est précisément la spécialité de la chaîne YouTube Technizo Conceptis, qui s’est récemment associée à une source coréenne connue sous le nom de « Super Roader » pour présenter un design possible du Z Flip 5 dans les moindres détails et avec une clarté parfaite.

Encore de réelles inconnues

À l’époque, les rendus du concept ont été jugés « confirmés » et « 200 000 % réels » par leurs créateurs, mais cette fuite présumée est passée inaperçue pour une raison très simple : un lot d’images produites par les mêmes personnes quelques jours plus tôt qui semblaient un tout petit peu différentes.

Mais maintenant que les sources présumées indépendantes de SamMobile ont apparemment « confirmé » que le nouveau concept est « assez précis », nous sommes officiellement prêts à nous réjouir. Non, l’écran externe du futur Galaxy Z Flip 5 ne sera pas divisé en deux parties distinctes, mais aura plutôt une forme non conventionnelle et indéniablement groovy et une taille comprise entre 3 et 4 pouces.

Il est probablement trop tôt pour se prononcer sur un chiffre, mais Ice Universe, une fuite prolifique sur Twitter, a mentionné il n’y a pas si longtemps une taille de 3,4 pouces avec un ratio 1:1 qui pourrait ne pas s’avérer exact à 100 %.

Designers, please design Galaxy Z Flip5 with 3.4 inches, 1:1 external screen ratio, trust me you can’t be wrong. — Ice universe (@UniverseIce) March 27, 2023

Que savons-nous d’autre sur le Galaxy Z Flip 5 ?

Ice Universe s’est chargé de répondre à cette question il y a quelques semaines, en récapitulant quelques informations sur les rumeurs de ces derniers mois.

Comme le Galaxy Z Fold 5, le Z Flip 5 devrait adopter une charnière en forme de « goutte d’eau » qui devrait permettre de rendre l’appareil pliable un peu plus fin et beaucoup plus élégant lorsqu’il est fermé, éliminant ainsi l’écart toujours perceptible entre les deux parties de l’écran principal du Z Flip 4.

L’écran principal est également susceptible de présenter des bords plus minces, mais cela ne signifie pas que Samsung va négliger les améliorations sous le capot pour se concentrer entièrement sur l’amélioration d’un design déjà magnifique.

Le Z Flip 5 et le Z Fold 5 sont pratiquement sûrs de surpasser les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, qui se trouvent être parmi les meilleurs smartphones Android du moment.

Même en l’absence d’autres détails, comme la capacité de la batterie ou de l’appareil photo, le Galaxy Z Flip 5 est sans aucun doute un futur concurrent de taille pour le titre de meilleur smartphone pliable au monde. Avec un prix compétitif, il sera sans aucun doute le modèle le plus populaire de la prochaine période des fêtes de fin d’année.